EdgeDB je baza podataka otvorenog koda koja preoblikuje relacijsku paradigmu. Izgrađena na provjerenom PostgreSQL-ovom pogonu, uvodi bogati objektno-relacijski podatkovni model, nasljeđivanje sheme i EdgeQL — upitni jezik dizajniran da bude izražajniji i sigurniji od SQL-a. Programeri imaju koristi od izračunatih svojstava, svojstava veza i ugrađenih alata za migraciju koji eliminiraju ručno upravljanje shemom.

Samostalno hostiranje EdgeDB-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad konfiguracijom baze podataka, dodjelom resursa i rezidencijom podataka. Možete prilagoditi PostgreSQL postavke kako bi odgovarale vašem radnom opterećenju, implementirati prilagođene strategije sigurnosnog kopiranja i integrirati se s vašom infrastrukturom bez ograničenja upravljanih usluga baze podataka.