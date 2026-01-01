Postavite EdgeDB instalacijom jednim klikom.
Grafičko-relacijska baza podataka sljedeće generacije izgrađena na PostgreSQL-u s modernim upitnim jezikom i intuitivnim podatkovnim modelom.
Odaberite VPS plan za EdgeDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EdgeDB
EdgeDB je baza podataka otvorenog koda koja preoblikuje relacijsku paradigmu. Izgrađena na provjerenom PostgreSQL-ovom pogonu, uvodi bogati objektno-relacijski podatkovni model, nasljeđivanje sheme i EdgeQL — upitni jezik dizajniran da bude izražajniji i sigurniji od SQL-a. Programeri imaju koristi od izračunatih svojstava, svojstava veza i ugrađenih alata za migraciju koji eliminiraju ručno upravljanje shemom.
Samostalno hostiranje EdgeDB-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad konfiguracijom baze podataka, dodjelom resursa i rezidencijom podataka. Možete prilagoditi PostgreSQL postavke kako bi odgovarale vašem radnom opterećenju, implementirati prilagođene strategije sigurnosnog kopiranja i integrirati se s vašom infrastrukturom bez ograničenja upravljanih usluga baze podataka.
EdgeDB ključne značajke
EdgeQL jezik za upite
Moderna alternativa SQL-u s intuitivnom sintaksom, sastavljivim izrazima i snažnim prolaskom kroz graf objekata koji eliminira složene upite s višestrukim spajanjem.
Objektno-relacijski model
Definirajte sheme koristeći objektne tipove s nasljeđivanjem i izračunatim svojstvima, smanjujući nesklad impedancije između koda aplikacije i sloja baze podataka.
Automatske migracije
Generirajte i automatski primijenite migracije sheme iz vaših definicija sheme, eliminirajući ručno pisane ALTER TABLE skripte i odstupanja migracija.
Web Admin UI
Ugrađeno sučelje temeljeno na pregledniku za istraživanje sheme, interaktivne upite i vizualizaciju podataka bez instaliranja dodatnih alata.
Tipski sigurne klijentske biblioteke
Službeni graditelji upita za TypeScript, Python i Go generiraju potpuno tipski siguran kod za pristup bazi podataka izravno iz vaše EdgeDB sheme.
Zašto pokrenuti EdgeDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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