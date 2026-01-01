GeoNetwork je kataloška aplikacija otvorenog koda, temeljena na standardima, izgrađena za upravljanje prostorno referenciranim resursima unutar organizacija. Razvijena pod okriljem OSGeo fondacije, pruža uređivanje metapodataka, federativno pretraživanje i ugrađeni preglednik karata koji odmah podržavaju ISO 19115/19139, Dublin Core i OGC API zapise.

Samostalnim hostiranjem GeoNetworka zadržavate potpunu kontrolu nad osjetljivim geoprostornim skupovima podataka, akreditivima za prikupljanje i pravilima pristupa na vašem vlastitom VPS-u. Ovaj predložak uključuje PostGIS za relacijsku pohranu i Elasticsearch za brzo indeksirano pretraživanje, tako da je katalog spreman za produkciju čim se pokrene.