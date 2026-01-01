Postavite GeoNetwork instalacijom jednim klikom.
Aplikacija kataloga otvorenog koda za upravljanje geoprostornim metapodacima, skupovima podataka i interaktivnim kartografskim uslugama.
Odaberite VPS plan za GeoNetwork
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GeoNetwork
GeoNetwork je kataloška aplikacija otvorenog koda, temeljena na standardima, izgrađena za upravljanje prostorno referenciranim resursima unutar organizacija. Razvijena pod okriljem OSGeo fondacije, pruža uređivanje metapodataka, federativno pretraživanje i ugrađeni preglednik karata koji odmah podržavaju ISO 19115/19139, Dublin Core i OGC API zapise.
Samostalnim hostiranjem GeoNetworka zadržavate potpunu kontrolu nad osjetljivim geoprostornim skupovima podataka, akreditivima za prikupljanje i pravilima pristupa na vašem vlastitom VPS-u. Ovaj predložak uključuje PostGIS za relacijsku pohranu i Elasticsearch za brzo indeksirano pretraživanje, tako da je katalog spreman za produkciju čim se pokrene.
GeoNetwork ključne značajke
Prostorni katalog metapodataka
Upravljajte ISO 19115/19139, Dublin Core i zapisima usklađenim s INSPIRE-om, s ugrađenom provjerom valjanosti i uređivanjem pomoću predložaka.
Federirano prikupljanje
Dohvatite metapodatke iz CSW, OAI-PMH, WMS, WFS i drugih GeoNetwork čvorova prema rasporedu kako biste izgradili jedinstveni sloj za otkrivanje.
Elasticsearch pretraživanje
Pretraživanje po cijelom tekstu i fasetirano prostorno pretraživanje pokretano ugrađenim Elasticsearch pozadinskim sustavom za rezultate u djeliću sekunde kroz milijune zapisa.
Ugrađeni preglednik karte
Pregledajte WMS, WMTS i WFS slojeve izravno iz zapisa koristeći integrirani klijent karte temeljen na OpenLayersu.
OGC API Zapisi
Objavite sadržaj kataloga putem CSW 2.0.2 i modernog OGC API Records standarda za integracije s geoportalima.
PostGIS backend
Isporučuje se s PostGIS bazom podataka tako da prostorne geometrije, veze i pravila pristupa ostaju u provjerenom open-source GIS pogonu.
Zašto pokrenuti GeoNetwork na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom