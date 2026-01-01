MantisBT (Mantis Bug Tracker) je dugogodišnji sustav za praćenje problema otvorenog koda, napisan u PHP-u, koji koriste softverski timovi za bilježenje bugova, upravljanje zahtjevima za značajke i koordinaciju rada na više projekata. Izgrađen oko prilagodljivih radnih procesa, detaljnih dozvola po projektu i obavijesti e-poštom, fokusira se na disciplinu upravljanja problemima bez preopterećenosti potpunih paketa za upravljanje projektima.

Samostalno hostiranje MantisBT-a zadržava prijavljene nedostatke, privitke i internu raspravu na infrastrukturi koju vi kontrolirate — ključno za organizacije čija izvješća o bugovima sadrže korake za reprodukciju, podatke o klijentima ili vlasnički kod. Ova implementacija dolazi s MariaDB-om za trajnu povijest problema i uklanja troškove licenciranja po korisniku koje naplaćuju mnogi komercijalni sustavi za praćenje problema.