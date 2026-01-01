Postavite MantisBT instalacijom jednim klikom.
Sustav za praćenje grešaka otvorenog koda za softverske timove za bilježenje nedostataka, upravljanje zahtjevima za značajke i koordinaciju tijekova rada projekta.
Odaberite VPS plan za MantisBT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) je dugogodišnji sustav za praćenje problema otvorenog koda, napisan u PHP-u, koji koriste softverski timovi za bilježenje bugova, upravljanje zahtjevima za značajke i koordinaciju rada na više projekata. Izgrađen oko prilagodljivih radnih procesa, detaljnih dozvola po projektu i obavijesti e-poštom, fokusira se na disciplinu upravljanja problemima bez preopterećenosti potpunih paketa za upravljanje projektima.
Samostalno hostiranje MantisBT-a zadržava prijavljene nedostatke, privitke i internu raspravu na infrastrukturi koju vi kontrolirate — ključno za organizacije čija izvješća o bugovima sadrže korake za reprodukciju, podatke o klijentima ili vlasnički kod. Ova implementacija dolazi s MariaDB-om za trajnu povijest problema i uklanja troškove licenciranja po korisniku koje naplaćuju mnogi komercijalni sustavi za praćenje problema.
MantisBT ključne značajke
Prilagodljivi radni tokovi
Definirajte prijelaze statusa, stanja rješenja i pravila pristupa po projektu kako bi alat za praćenje odražavao kako svaki tim zapravo obrađuje zadatke od prijave do rješenja.
Granularne dozvole
Kontrola pristupa temeljena na ulogama na razini projekta, kategorije i polja drži osjetljiva pitanja vidljivima samo osobama koje ih trebaju vidjeti.
Obavijesti e-pošte
Podesiva pravila e-pošte obavještavaju prijavitelje, obrađivače i promatrače kada se status problema promijeni, osiguravajući da nijedan nedostatak ili zahtjev za značajkom ne prođe nezapaženo.
Prilagođena polja i filtri
Dodajte proizvoljna prilagođena polja problemima i spremite složene filtre kao imenovane prikaze za razvrstavanje tisuća izvješća bez gubitka konteksta.
Pluginska arhitektura
Opsežan ekosustav dodataka proširuje MantisBT integracijom kontrole izvornog koda, dodatnim metodama provjere autentičnosti i dodacima za izvještavanje.
REST i SOAP API
I REST i SOAP sučelja omogućuju vam skriptiranje stvaranja problema, automatizaciju trijaže te integraciju trackera s CI cjevovodima ili vanjskim alatima.
Zašto pokrenuti MantisBT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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