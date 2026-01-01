OliveTin je mala samostalno hostana Go usluga koja unaprijed definirane shell naredbe pretvara u sigurne gumbe za pokretanje jednim klikom u web sučelju. Administrator opisuje svaku radnju u YAML konfiguracijskoj datoteci — naziv, ikonu, naredbu, neobavezne argumente, neobavezni dijaloški okvir za potvrdu — a OliveTin ih prikazuje kao urednu nadzornu ploču koju svatko s pristupom može pokrenuti bez dodirivanja terminala.

Samostalno hostanje OliveTina na vlastitom VPS-u daje netehničkim članovima kućanstva, mlađim kolegama ili zaslonima osjetljivim na dodir u stilu kioska kontrolirani podskup operacija koje mogu sigurno pokrenuti — ponovno pokrenuti zaglavljenu uslugu, poslati wake-on-lan paket, osvježiti Plex biblioteku, pokrenuti sigurnosnu kopiju — bez predaje SSH vjerodajnica ili izlaganja proizvoljnog izvršavanja naredbi. Budući da OliveTin pokreće samo naredbe koje ste eksplicitno deklarirali, opseg utjecaja ostaje ograničen YAML konfiguracijom.