Do 69% popusta za OliveTin

Postavite OliveTin jednim klikom.

Lagano samohostirano web sučelje koje unaprijed definirane shell naredbe prikazuje kao sigurne gumbe za pokretanje klikom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OliveTin jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OliveTin

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OliveTin

OliveTin je mala samostalno hostana Go usluga koja unaprijed definirane shell naredbe pretvara u sigurne gumbe za pokretanje jednim klikom u web sučelju. Administrator opisuje svaku radnju u YAML konfiguracijskoj datoteci — naziv, ikonu, naredbu, neobavezne argumente, neobavezni dijaloški okvir za potvrdu — a OliveTin ih prikazuje kao urednu nadzornu ploču koju svatko s pristupom može pokrenuti bez dodirivanja terminala.

Samostalno hostanje OliveTina na vlastitom VPS-u daje netehničkim članovima kućanstva, mlađim kolegama ili zaslonima osjetljivim na dodir u stilu kioska kontrolirani podskup operacija koje mogu sigurno pokrenuti — ponovno pokrenuti zaglavljenu uslugu, poslati wake-on-lan paket, osvježiti Plex biblioteku, pokrenuti sigurnosnu kopiju — bez predaje SSH vjerodajnica ili izlaganja proizvoljnog izvršavanja naredbi. Budući da OliveTin pokreće samo naredbe koje ste eksplicitno deklarirali, opseg utjecaja ostaje ograničen YAML konfiguracijom.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

OliveTin ključne značajke

YAML-definirane akcije

Opišite svaku shell naredbu u konfiguracijskoj datoteci OliveTin s naslovom, ikonom, opcionalnim argumentima i ponašanjem izvršavanja za prikaz dotjerane nadzorne ploče.

UI prilagođeno dodiru

Responzivna jednostranična aplikacija dizajnirana za telefone, tablete i zidne zaslone osjetljive na dodir — savršena za automatizaciju kućanstva u stilu kioska.

Argument i padajući izbornici

Pretvorite složene naredbe u padajuće izbornike, tekstualna polja ili prekidače s potvrdnim okvirom kako bi ih netehnički korisnici svaki put pozvali s ispravnim parametrima.

Dijalozi za potvrdu

Označite osjetljive radnje s potrebnim potvrdama tako da opasne naredbe zahtijevaju dodatni klik prije nego što se izvrše.

Mala potrošnja resursa

Jedna Go binarna datoteka koristi samo nekoliko MB RAM-a i minimalno CPU-a, idealno za smještanje na VPS pored težih samostalno hostiranih usluga.

Webhook i API

Pokrenite radnje eksterno putem HTTP web-dojavnika ili REST API-ja kako biste integrirali OliveTin u automatizacije, skripte i čvorišta za automatizaciju doma.

Zašto pokrenuti OliveTin na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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