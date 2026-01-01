Postavite OliveTin jednim klikom.
Lagano samohostirano web sučelje koje unaprijed definirane shell naredbe prikazuje kao sigurne gumbe za pokretanje klikom.
Odaberite VPS plan za OliveTin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OliveTin
OliveTin je mala samostalno hostana Go usluga koja unaprijed definirane shell naredbe pretvara u sigurne gumbe za pokretanje jednim klikom u web sučelju. Administrator opisuje svaku radnju u YAML konfiguracijskoj datoteci — naziv, ikonu, naredbu, neobavezne argumente, neobavezni dijaloški okvir za potvrdu — a OliveTin ih prikazuje kao urednu nadzornu ploču koju svatko s pristupom može pokrenuti bez dodirivanja terminala.
Samostalno hostanje OliveTina na vlastitom VPS-u daje netehničkim članovima kućanstva, mlađim kolegama ili zaslonima osjetljivim na dodir u stilu kioska kontrolirani podskup operacija koje mogu sigurno pokrenuti — ponovno pokrenuti zaglavljenu uslugu, poslati wake-on-lan paket, osvježiti Plex biblioteku, pokrenuti sigurnosnu kopiju — bez predaje SSH vjerodajnica ili izlaganja proizvoljnog izvršavanja naredbi. Budući da OliveTin pokreće samo naredbe koje ste eksplicitno deklarirali, opseg utjecaja ostaje ograničen YAML konfiguracijom.
OliveTin ključne značajke
YAML-definirane akcije
Opišite svaku shell naredbu u konfiguracijskoj datoteci OliveTin s naslovom, ikonom, opcionalnim argumentima i ponašanjem izvršavanja za prikaz dotjerane nadzorne ploče.
UI prilagođeno dodiru
Responzivna jednostranična aplikacija dizajnirana za telefone, tablete i zidne zaslone osjetljive na dodir — savršena za automatizaciju kućanstva u stilu kioska.
Argument i padajući izbornici
Pretvorite složene naredbe u padajuće izbornike, tekstualna polja ili prekidače s potvrdnim okvirom kako bi ih netehnički korisnici svaki put pozvali s ispravnim parametrima.
Dijalozi za potvrdu
Označite osjetljive radnje s potrebnim potvrdama tako da opasne naredbe zahtijevaju dodatni klik prije nego što se izvrše.
Mala potrošnja resursa
Jedna Go binarna datoteka koristi samo nekoliko MB RAM-a i minimalno CPU-a, idealno za smještanje na VPS pored težih samostalno hostiranih usluga.
Webhook i API
Pokrenite radnje eksterno putem HTTP web-dojavnika ili REST API-ja kako biste integrirali OliveTin u automatizacije, skripte i čvorišta za automatizaciju doma.
Zašto pokrenuti OliveTin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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