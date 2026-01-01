Postavite OpenProject instalacijom jednim klikom.
Platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koja pokriva praćenje zadataka, Gantt planiranje, Agile ploče i praćenje vremena u jednoj samostalno hostiranoj aplikaciji.
Odaberite VPS plan za OpenProject
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenProject
OpenProject je platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koja timovima pruža samostalno hostiranu alternativu Jira-i, Asani i Basecampu. Pokriva cijeli životni ciklus projekta — od praćenja zadataka i grešaka preko Gantt planiranja vremenske trake, Agile ploča (Scrum i Kanban) i ugrađenog praćenja vremena — u jednoj aplikaciji. Za razliku od SaaS alata, samostalno hostiranje čuva sve projektne podatke, vremenske trake i timsku komunikaciju unutar vaše vlastite infrastrukture.
Timovi u organizacijama za razvoj softvera, inženjering, vladinim institucijama i građevinarstvu koriste OpenProject za upravljanje složenim projektima s više timova uz stroge zahtjeve za suverenitet podataka. Ovaj predložak implementira OpenProject s namjenskim web, pozadinskim radnim i PostgreSQL uslugama prateći preporučenu produkcijsku arhitekturu.
OpenProject ključne značajke
Praćenje radnog paketa
Stvarajte i upravljajte zadacima, greškama, korisničkim pričama i prekretnicama s bogatim metapodacima, hijerarhijama i odnosima između stavki.
Planiranje Ganttove vremenske crte
Rasporedite rad kroz vrijeme s interaktivnim Ganttovim grafikonima, ovisnostima i praćenjem prekretnica za višefazne projekte.
Agilne ploče
Pokrenite Scrum sprintove ili Kanban radne tokove s pločama za povlačenje i ispuštanje, upravljanjem zaostatkom i praćenjem brzine.
Praćenje vremena i troškova
Evidentirajte vrijeme za radne pakete, postavite proračune i generirajte izvješća o troškovima kako biste projekte održali u roku i unutar proračuna.
GitHub i GitLab integracija
Povežite zahtjeve za povlačenje i commitove izravno s radnim paketima, dajući programerima i voditeljima projekata jedinstven pregled napretka.
Zašto pokrenuti OpenProject na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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