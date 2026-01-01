OpenProject je platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koja timovima pruža samostalno hostiranu alternativu Jira-i, Asani i Basecampu. Pokriva cijeli životni ciklus projekta — od praćenja zadataka i grešaka preko Gantt planiranja vremenske trake, Agile ploča (Scrum i Kanban) i ugrađenog praćenja vremena — u jednoj aplikaciji. Za razliku od SaaS alata, samostalno hostiranje čuva sve projektne podatke, vremenske trake i timsku komunikaciju unutar vaše vlastite infrastrukture.

Timovi u organizacijama za razvoj softvera, inženjering, vladinim institucijama i građevinarstvu koriste OpenProject za upravljanje složenim projektima s više timova uz stroge zahtjeve za suverenitet podataka. Ovaj predložak implementira OpenProject s namjenskim web, pozadinskim radnim i PostgreSQL uslugama prateći preporučenu produkcijsku arhitekturu.