Postavite Remminu instalacijom jednim klikom.
Višeprotokolni klijent za udaljenu radnu površinu koji podržava RDP, VNC, SSH i SPICE, dostupan iz bilo kojeg web preglednika.
Odaberite VPS plan za Remmina
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Remmina
Remmina je klijent za udaljenu radnu površinu bogat značajkama koji podržava RDP, VNC, SSH i SPICE protokole unutar jedne aplikacije, isporučen putem sučelja temeljenog na pregledniku. Kontejneriziranjem Remmine na VPS-u, dobivate pristup Windows poslužiteljima, Linux radnim površinama i virtualnim strojevima s bilo kojeg uređaja — upravljanih prijenosnih računala, tableta ili javnih računala — bez instaliranja izvornih klijenata ili konfiguriranja softvera po uređaju.
Centraliziranjem Remmine na VPS-u stvara se siguran jump host gdje su profili veze i vjerodajnice pohranjeni na kontroliranoj infrastrukturi umjesto da su raspršeni po krajnjim uređajima. Timovi imaju koristi od zajedničkog, dosljedno konfiguriranog pristupa svim udaljenim sustavima, a novi članovi mogu se odmah povezati sa svakim potrebnim poslužiteljem bez individualnog postavljanja.
Remmina ključne značajke
Višeprotokolni pristup
Povežite se putem RDP-a, VNC-a, SSH-a ili SPICE-a s istog sučelja, pokrivajući Windows servere, Linux desktop računala i KVM virtualne strojeve na jednom mjestu.
Pregledničko sučelje
Pristupite udaljenim sustavima s bilo kojeg uređaja putem web preglednika — nije potrebna instalacija nativnog klijenta na upravljanim prijenosnim računalima, tabletima ili zajedničkim radnim stanicama.
Spremljeni profili veze
Pohranite podatke za povezivanje i vjerodajnice za svaki udaljeni sustav kako bi se timovi mogli odmah povezati bez ponovnog unosa naziva hostova i podataka za provjeru autentičnosti.
Međuspremnik i prijenos datoteka
Dijelite sadržaj međuspremnika i prenesite datoteke između vaše lokalne sesije i udaljenih sustava putem podržanih protokola za besprijekorne radne procese između strojeva.
Centralizirana pohrana vjerodajnica
Čuvajte lozinke za daljinski pristup na sigurnoj VPS infrastrukturi umjesto na krajnjim uređajima koji bi se mogli izgubiti, ukrasti ili kompromitirati.
Zašto pokrenuti Remmina na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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