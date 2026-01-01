Remmina je klijent za udaljenu radnu površinu bogat značajkama koji podržava RDP, VNC, SSH i SPICE protokole unutar jedne aplikacije, isporučen putem sučelja temeljenog na pregledniku. Kontejneriziranjem Remmine na VPS-u, dobivate pristup Windows poslužiteljima, Linux radnim površinama i virtualnim strojevima s bilo kojeg uređaja — upravljanih prijenosnih računala, tableta ili javnih računala — bez instaliranja izvornih klijenata ili konfiguriranja softvera po uređaju.

Centraliziranjem Remmine na VPS-u stvara se siguran jump host gdje su profili veze i vjerodajnice pohranjeni na kontroliranoj infrastrukturi umjesto da su raspršeni po krajnjim uređajima. Timovi imaju koristi od zajedničkog, dosljedno konfiguriranog pristupa svim udaljenim sustavima, a novi članovi mogu se odmah povezati sa svakim potrebnim poslužiteljem bez individualnog postavljanja.