Plane je moćna platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koja služi kao moderna alternativa za Jira, Linear, Monday.com i ClickUp. Timovi prate zadatke, provode sprint cikluse s burn-down grafikonima, planiraju mape puta proizvoda i surađuju u stvarnom vremenu — sve to bez naplate po korisniku ili napuštanja podataka vaše infrastrukture.

Samostalno hostirano postavljanje uključuje PostgreSQL, Valkey cache, RabbitMQ red poruka i MinIO pohranu objekata za potpuno samostalno postavljanje. Za razliku od SaaS projektnih alata koji naplaćuju po korisniku, pokretanje Planea na vašem VPS-u pruža neograničen broj korisnika i projekata po fiksnoj cijeni infrastrukture uz potpuno vlasništvo nad podacima.