Postavite Plane jednim klikom.
Platforma za upravljanje projektima otvorenog koda za praćenje problema, sprint cikluse i planove razvoja proizvoda — samostalno hostana alternativa Jira-i i Linear-u.
Odaberite VPS plan za Plane
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Plane
Plane je moćna platforma za upravljanje projektima otvorenog koda koja služi kao moderna alternativa za Jira, Linear, Monday.com i ClickUp. Timovi prate zadatke, provode sprint cikluse s burn-down grafikonima, planiraju mape puta proizvoda i surađuju u stvarnom vremenu — sve to bez naplate po korisniku ili napuštanja podataka vaše infrastrukture.
Samostalno hostirano postavljanje uključuje PostgreSQL, Valkey cache, RabbitMQ red poruka i MinIO pohranu objekata za potpuno samostalno postavljanje. Za razliku od SaaS projektnih alata koji naplaćuju po korisniku, pokretanje Planea na vašem VPS-u pruža neograničen broj korisnika i projekata po fiksnoj cijeni infrastrukture uz potpuno vlasništvo nad podacima.
Plane ključne značajke
Praćenje problema
Stvarajte i upravljajte radnim stavkama s obogaćenim tekstom, privicima datoteka, podproblemima i referencama među projektima u jednom centraliziranom prikazu.
Sprint ciklusi
Pokrenite agilne sprintove s burn-down grafikonima i praćenjem zamaha tima kako biste održali razvojni ritam prema rasporedu.
Planovi razvoja proizvoda
Planirajte i komunicirajte smjer proizvoda s vizualnim planovima razvoja koji se izravno povezuju s problemima i modulima koji isporučuju svaku prekretnicu.
Suradnja u stvarnom vremenu
Ažuriranja uživo osiguravaju da svaki član tima vidi najnoviji status problema, komentare i zadatke bez ručnog osvježavanja.
Prilagodljivi prikazi
Izradite filtrirane prikaze ploče, popisa i kalendara koji se mogu spremiti i dijeliti unutar tima za dosljednu vidljivost projekta.
Moduli i analitika
Grupirajte povezane probleme u module za složene projekte, zatim pratite napredak s ugrađenom analitikom i vizualizacijama trendova.
Zašto pokrenuti Plane na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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