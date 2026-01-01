Postavite EmbyStat instalacijom jednim klikom.
Statistička i analitička nadzorna ploča za Emby i Jellyfin medijske poslužitelje s detaljnim uvidima u knjižnicu i izvješćima o gledanju.
Odaberite VPS plan za EmbyStat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EmbyStat
EmbyStat je namjenska aplikacija za analitiku i statistiku za Emby i Jellyfin medijske poslužitelje. Povezuje se izravno s API-jem vašeg medijskog poslužitelja kako bi prikupio podatke o vašoj biblioteci, navikama gledanja i performansama poslužitelja, predstavljajući informacije putem vizualnih nadzornih ploča i detaljnih izvješća.
Implementacija EmbyStata na VPS-u osigurava kontinuirano prikupljanje podataka u pozadini i uvijek dostupnu analitiku bez trošenja resursa na samom vašem medijskom poslužitelju. Trajna pohrana zadržava povijesne statistike za dugoročnu analizu trendova, a zakazano prikupljanje održava izvješća ažurnima bez ručne intervencije.
EmbyStat ključne značajke
Knjižnična statistika
Detaljne raščlambe vaše biblioteke filmova i TV serija po žanru, kvaliteti, jeziku i ocjeni daju potpunu sliku vaše medijske kolekcije.
Pregled analitike
Pratite povijest gledanja i obrasce gledanja po korisniku, otkrivajući koji se sadržaj gleda, ponovno gleda ili ostaje nedovršen.
Otkrivanje duplikata
Identificira duplicirane datoteke u vašoj biblioteci kako bi se oslobodio prostor za pohranu i održala čista, dobro organizirana kolekcija.
Praćenje stanja poslužitelja
Nadzire metrike performansi poslužitelja i korisničku aktivnost kako bi pomogao identificirati uska grla i osigurao glatko iskustvo strujanja.
Interaktivni grafikoni
Vizualne nadzorne ploče s grafikonima i dijagramima olakšavaju istraživanje trendova i dijeljenje uvida iz knjižnice na prvi pogled.
Zašto pokrenuti EmbyStat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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