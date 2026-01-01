EmbyStat je namjenska aplikacija za analitiku i statistiku za Emby i Jellyfin medijske poslužitelje. Povezuje se izravno s API-jem vašeg medijskog poslužitelja kako bi prikupio podatke o vašoj biblioteci, navikama gledanja i performansama poslužitelja, predstavljajući informacije putem vizualnih nadzornih ploča i detaljnih izvješća.

Implementacija EmbyStata na VPS-u osigurava kontinuirano prikupljanje podataka u pozadini i uvijek dostupnu analitiku bez trošenja resursa na samom vašem medijskom poslužitelju. Trajna pohrana zadržava povijesne statistike za dugoročnu analizu trendova, a zakazano prikupljanje održava izvješća ažurnima bez ručne intervencije.