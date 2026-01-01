Postavite FreshRSS instalacijom jednim klikom.
Lagan, samohostiran agregator RSS feedova za upravljanje svim vašim omiljenim web stranicama i izvorima vijesti na jednom mjestu.
Odaberite VPS plan za FreshRSS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FreshRSS
FreshRSS je besplatan, samostalno hostiran RSS i Atom agregator feedova koji sve vaše izvore informacija donosi u jedno, brzo sučelje za čitanje. Izgrađen s PHP-om i zahtijevajući minimalne resurse, podržava implementacije za više korisnika, opsežne prečace na tipkovnici, napredno filtriranje i dohvaćanje cjelokupnog sadržaja članaka — tako da nikada ne morate posjećivati svaki izvor pojedinačno. Mobilno prilagodljiv dizajn i API kompatibilnost s čitačima trećih strana poput Reeder-a i NetNewsWire-a čine ga potpunom zamjenom za ukinute usluge poput Google Reader-a.
Samostalno hostiranje FreshRSS-a na vašem VPS-u znači 24/7 ažuriranja feedova bez obzira na vašu lokalnu internetsku vezu, potpunu privatnost nad vašim navikama čitanja i bez algoritma koji odlučuje što vidite. Vaše pažljivo odabrane pretplate i povijest čitanja pohranjene su u trajnoj pohrani, sigurne tijekom ažuriranja kontejnera.
FreshRSS ključne značajke
Višekorisnička podrška
Kreirajte zasebne račune s individualnim pretplatama i preferencijama čitanja, što ga čini prikladnim za obitelji i timove.
Napredno filtriranje
Filtrirajte članke po ključnim riječima, autorima ili prilagođenim pravilima i pretražujte sve izvore kako biste odmah pronašli bilo koji sadržaj.
API-ji čitača treće strane
Kompatibilno s Fever i Google Reader API-jima tako da se popularne mobilne aplikacije poput Reeder i Unread mogu sinkronizirati s vašom instancom.
Dohvaćanje cijelog članka
Dohvatite cjelokupan sadržaj članka za feedove koji objavljuju samo sažetke, čuvajući sve čitljivim unutar jednog sučelja.
OPML uvoz i izvoz
Migrirajte svoje pretplate iz bilo kojeg čitača feedova koristeći standardne OPML datoteke, bez potrebe za ručnim ponovnim unosom.
Zašto pokrenuti FreshRSS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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