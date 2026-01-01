FreshRSS je besplatan, samostalno hostiran RSS i Atom agregator feedova koji sve vaše izvore informacija donosi u jedno, brzo sučelje za čitanje. Izgrađen s PHP-om i zahtijevajući minimalne resurse, podržava implementacije za više korisnika, opsežne prečace na tipkovnici, napredno filtriranje i dohvaćanje cjelokupnog sadržaja članaka — tako da nikada ne morate posjećivati svaki izvor pojedinačno. Mobilno prilagodljiv dizajn i API kompatibilnost s čitačima trećih strana poput Reeder-a i NetNewsWire-a čine ga potpunom zamjenom za ukinute usluge poput Google Reader-a.

Samostalno hostiranje FreshRSS-a na vašem VPS-u znači 24/7 ažuriranja feedova bez obzira na vašu lokalnu internetsku vezu, potpunu privatnost nad vašim navikama čitanja i bez algoritma koji odlučuje što vidite. Vaše pažljivo odabrane pretplate i povijest čitanja pohranjene su u trajnoj pohrani, sigurne tijekom ažuriranja kontejnera.