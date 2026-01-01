Do 69% popusta za RAGflow

Postavite RAGflow instalacijom jednim klikom.

Produkcijski RAG mehanizam s dubokom analizom dokumenata, dohvaćanjem iz grafova znanja i podrškom za više LLM-ova.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite RAGflow instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za RAGflow

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz RAGflow

RAGflow je produkcijski spreman mehanizam za generiranje potpomognuto dohvaćanjem, izgrađen oko dubinskog razumijevanja dokumenata. Za razliku od osnovnih RAG implementacija koje dokumente tretiraju kao običan tekst, RAGflow izvodi analizu s obzirom na izgled PDF-ova, proračunskih tablica, prezentacija i slika kako bi se očuvalo značenje tablica, slika i strukturiranog sadržaja prije indeksiranja.

Samostalno hostiranje RAGflowa na vlastitom VPS-u čuva vaše dokumente privatnima i daje vam potpunu kontrolu nad LLM pružateljima, strategijama segmentiranja i cjevovodima za dohvaćanje. Ugrađeni graf znanja i GraphRAG pozadinski sustavi otključavaju zaključivanje među dokumentima koje jednostavno vektorsko pretraživanje ne može nadmašiti.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

RAGflow ključne značajke

Dubinsko raščlanjivanje dokumenata

Ekstrakcija s prepoznavanjem izgleda obrađuje PDF-ove, Word datoteke, proračunske tablice i skenirane slike — čuvajući tablice, slike i strukturu koje uništavaju analizatori običnog teksta.

Dohvaćanje grafa znanja

Ugrađeni GraphRAG i indeksiranje grafova znanja omogućuju zaključivanje među dokumentima i upite o odnosima izvan onoga što podržava pretraživanje ravnim vektorima.

Više-LLM podrška

Povežite se s OpenAI-jem, Azure OpenAI-jem, Ollamom, Anthropicom, Googleom i više od 20 drugih pružatelja bez ponovnog indeksiranja vaših dokumenata.

Fleksibilne strategije segmentiranja

Odaberite između načina segmentacije: Općenito, Pitanja i odgovori, Priručnik, Tablica i Rad, kako biste uskladili strukturu svake vrste dokumenta za optimalnu točnost dohvaćanja.

Višekorisnička kontrola pristupa

Dozvole temeljene na ulogama omogućuju timovima dijeljenje baza znanja, dok osjetljive zbirke dokumenata ostaju ograničene na ovlaštene korisnike.

REST API i SDK

Potpuni REST API i službeni Python SDK omogućuju vam ugradnju RAGflowa u vaše vlastite aplikacije i automatizaciju cjevovoda za unos dokumenata.

Zašto pokrenuti RAGflow na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

9router

9router

AI API proxy za usmjeravanje s optimizacijom tokena za više od 40 pružatelja LLM-a

Implementacija
Agent Zero

Agent Zero

Okvir AI agenata otvorenog koda s višeagentskom suradnjom i trajnom memorijom

Implementacija
Dify

Dify

Otvorena platforma za stvaranje LLM aplikacija s RAG-om, agentima i radnim tokovima

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.