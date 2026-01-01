Postavite RAGflow instalacijom jednim klikom.
Produkcijski RAG mehanizam s dubokom analizom dokumenata, dohvaćanjem iz grafova znanja i podrškom za više LLM-ova.
Odaberite VPS plan za RAGflow
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RAGflow
RAGflow je produkcijski spreman mehanizam za generiranje potpomognuto dohvaćanjem, izgrađen oko dubinskog razumijevanja dokumenata. Za razliku od osnovnih RAG implementacija koje dokumente tretiraju kao običan tekst, RAGflow izvodi analizu s obzirom na izgled PDF-ova, proračunskih tablica, prezentacija i slika kako bi se očuvalo značenje tablica, slika i strukturiranog sadržaja prije indeksiranja.
Samostalno hostiranje RAGflowa na vlastitom VPS-u čuva vaše dokumente privatnima i daje vam potpunu kontrolu nad LLM pružateljima, strategijama segmentiranja i cjevovodima za dohvaćanje. Ugrađeni graf znanja i GraphRAG pozadinski sustavi otključavaju zaključivanje među dokumentima koje jednostavno vektorsko pretraživanje ne može nadmašiti.
RAGflow ključne značajke
Dubinsko raščlanjivanje dokumenata
Ekstrakcija s prepoznavanjem izgleda obrađuje PDF-ove, Word datoteke, proračunske tablice i skenirane slike — čuvajući tablice, slike i strukturu koje uništavaju analizatori običnog teksta.
Dohvaćanje grafa znanja
Ugrađeni GraphRAG i indeksiranje grafova znanja omogućuju zaključivanje među dokumentima i upite o odnosima izvan onoga što podržava pretraživanje ravnim vektorima.
Više-LLM podrška
Povežite se s OpenAI-jem, Azure OpenAI-jem, Ollamom, Anthropicom, Googleom i više od 20 drugih pružatelja bez ponovnog indeksiranja vaših dokumenata.
Fleksibilne strategije segmentiranja
Odaberite između načina segmentacije: Općenito, Pitanja i odgovori, Priručnik, Tablica i Rad, kako biste uskladili strukturu svake vrste dokumenta za optimalnu točnost dohvaćanja.
Višekorisnička kontrola pristupa
Dozvole temeljene na ulogama omogućuju timovima dijeljenje baza znanja, dok osjetljive zbirke dokumenata ostaju ograničene na ovlaštene korisnike.
REST API i SDK
Potpuni REST API i službeni Python SDK omogućuju vam ugradnju RAGflowa u vaše vlastite aplikacije i automatizaciju cjevovoda za unos dokumenata.
Zašto pokrenuti RAGflow na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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