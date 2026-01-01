RAGflow je produkcijski spreman mehanizam za generiranje potpomognuto dohvaćanjem, izgrađen oko dubinskog razumijevanja dokumenata. Za razliku od osnovnih RAG implementacija koje dokumente tretiraju kao običan tekst, RAGflow izvodi analizu s obzirom na izgled PDF-ova, proračunskih tablica, prezentacija i slika kako bi se očuvalo značenje tablica, slika i strukturiranog sadržaja prije indeksiranja.

Samostalno hostiranje RAGflowa na vlastitom VPS-u čuva vaše dokumente privatnima i daje vam potpunu kontrolu nad LLM pružateljima, strategijama segmentiranja i cjevovodima za dohvaćanje. Ugrađeni graf znanja i GraphRAG pozadinski sustavi otključavaju zaključivanje među dokumentima koje jednostavno vektorsko pretraživanje ne može nadmašiti.