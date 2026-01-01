Joplin Server je samostalno hostirani sinkronizacijski pozadinski sustav za popularnu aplikaciju otvorenog koda za bilježenje Joplin. Pruža sigurno, privatno središte za sinkronizaciju bilješki, zadataka, bilježnica i privitaka na stolnim, mobilnim i terminalnim klijentima — bez oslanjanja na usluge oblaka trećih strana poput Dropboxa ili OneDrivea.

Hostiranje Joplin Servera na vašem vlastitom VPS-u znači da vaša osobna baza znanja ostaje u potpunosti pod vašom kontrolom. Postavljate ograničenja pohrane, definirate pravila sigurnosnog kopiranja i birate hoćete li omogućiti end-to-end enkripciju — bez pretplate, bez rudarenja podataka i bez zaključavanja platforme.