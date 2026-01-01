Postavite Joplin Server jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirani pozadinski sustav za sinkronizaciju za Joplin, koji vaše bilješke i privitke čuva privatnima na svim uređajima.
Odaberite VPS plan za Joplin Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Joplin Server
Joplin Server je samostalno hostirani sinkronizacijski pozadinski sustav za popularnu aplikaciju otvorenog koda za bilježenje Joplin. Pruža sigurno, privatno središte za sinkronizaciju bilješki, zadataka, bilježnica i privitaka na stolnim, mobilnim i terminalnim klijentima — bez oslanjanja na usluge oblaka trećih strana poput Dropboxa ili OneDrivea.
Hostiranje Joplin Servera na vašem vlastitom VPS-u znači da vaša osobna baza znanja ostaje u potpunosti pod vašom kontrolom. Postavljate ograničenja pohrane, definirate pravila sigurnosnog kopiranja i birate hoćete li omogućiti end-to-end enkripciju — bez pretplate, bez rudarenja podataka i bez zaključavanja platforme.
Joplin Server ključne značajke
Sinkronizacija privatnih bilješki
Sinkronizirajte bilješke, bilježnice i privitke na svim vašim uređajima putem vlastitog poslužitelja, bez da ijedna cloud usluga treće strane obrađuje vaše podatke.
End-to-end enkripcija
Zaštitite sadržaj bilješki enkripcijom na strani klijenta tako da samo vi možete čitati svoje bilješke — čak ni poslužitelj nikada ne vidi običan tekst.
Višekorisnička podrška
Izradite zasebne račune za članove obitelji ili kolege, svaki sa svojom kolekcijom bilješki i podesivim kvotama za pohranu.
Dijeljenje bilješki
Dijelite pojedinačne bilješke ili bilježnice s drugim korisnicima Joplin Servera i upravljajte dozvolama pristupa izravno iz klijentskih aplikacija.
Sve klijentske platforme
Povežite Joplin klijente na Windows, macOS, Linux, iOS i Androidu — svaki se uređaj sinkronizira s istim poslužiteljem putem standardnog Joplin protokola za sinkronizaciju.
Zašto pokrenuti Joplin Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.