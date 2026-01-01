agentmemory je trajna memorija otvorenog koda za AI agente za kodiranje i bilo kojeg klijenta kompatibilnog s MCP-om. Tiho bilježi što vaš agent radi u svakoj sesiji, komprimira to u memoriju koja se može pretraživati i ubrizgava pravi kontekst u sljedeću sesiju, tako da prestanete ponovno objašnjavati svoju arhitekturu, ponovno otkrivati iste pogreške i ponovno podučavati iste preferencije.

Izgrađen na iii engineu s 4-slojnim konsolidacijskim cjevovodom i hibridnim BM25, vektorskim i grafičkim pretraživanjem, agentmemory postiže 95,2 % točnosti dohvaćanja na LongMemEval-S benchmarku, dok smanjuje kontekstne tokene za otprilike 92 %. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva transkripte sesija, memorije i povijest ponavljanja na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez oblaka dobavljača ili mjerenja po agentu.