Postavite agentmemory instalacijom jednim klikom.
Poslužitelj trajne memorije otvorenog koda za AI agente za kodiranje — tiho bilježi, komprimira i dohvaća kontekst tijekom svake sesije.
Odaberite VPS plan za agentmemory
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz agentmemory
agentmemory je trajna memorija otvorenog koda za AI agente za kodiranje i bilo kojeg klijenta kompatibilnog s MCP-om. Tiho bilježi što vaš agent radi u svakoj sesiji, komprimira to u memoriju koja se može pretraživati i ubrizgava pravi kontekst u sljedeću sesiju, tako da prestanete ponovno objašnjavati svoju arhitekturu, ponovno otkrivati iste pogreške i ponovno podučavati iste preferencije.
Izgrađen na iii engineu s 4-slojnim konsolidacijskim cjevovodom i hibridnim BM25, vektorskim i grafičkim pretraživanjem, agentmemory postiže 95,2 % točnosti dohvaćanja na LongMemEval-S benchmarku, dok smanjuje kontekstne tokene za otprilike 92 %. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva transkripte sesija, memorije i povijest ponavljanja na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez oblaka dobavljača ili mjerenja po agentu.
agentmemory ključne značajke
Hibridno pretraživanje
Kombinira dohvaćanje BM25 ključnih riječi, gustih vektora i grafova znanja putem RRF fuzije, tako da agenti pronađu relevantne memorije bez obzira sjećate li se točne fraze ili samo koncepta.
Automatsko snimanje
Dvanaest kuka za Claude Code i šest za Codex CLI bilježe upite, pozive alata i ishode bez ikakvih ručnih poziva za spremanje — sjećanja se akumuliraju isključivo uobičajenim radom.
Radi sa svakim agentom
Jedan poslužitelj podržava MCP, REST i stdio, tako da Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider i bilo koji MCP klijent dijele isti bazen memorije.
Snimka sesije
Svaka snimljena sesija može se ponovno reproducirati u ugrađenom pregledniku s funkcijama reprodukcije, pauziranja, kontrole brzine i tipkovničkim prečacima za precizno otklanjanje pogrešaka o tome što je agent učinio i zašto.
Četverostupanjski životni ciklus
Cjevovod za konsolidaciju razvrstava opažanja iz kratkoročnih u dugoročne slojeve, primjenjuje propadanje i automatski zaboravlja zastarjele memorije kako bi indeks ostao mali, a prisjećanje oštro.
Zašto pokrenuti agentmemory na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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