Postavite Yarn instalacijom jednim klikom.
Samohostirana, decentralizirana mikro-bloging platforma izgrađena na twtxt formatu bez oglasa, praćenja ili ovisnosti o dobavljaču.
Odaberite VPS plan za Yarn
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yarn
Yarn je decentralizirana, samostalno hostirana platforma društvenih medija koja kombinira mikro-blogiranje u stilu Twittera s otvorenim formatom twtxt feeda. Svaki pod je neovisna instanca koja se povezuje s drugim Yarn podovima i bilo kojim twtxt feedom na otvorenom webu, tako da korisnici prate ljude preko poslužitelja bez ovisnosti o jednom pružatelju. Softver ne prikuplja osobne podatke, ne prikazuje oglase i ne šalje analitiku — sadržaj i grafikoni pratitelja u potpunosti pripadaju operatoru poda.
Pokretanje vlastitog Yarn poda na VPS-u čuva razgovore, medije i identitet pod vašom vlastitom domenom. Go-bazirani yarnd poslužitelj je lagan, sve pohranjuje u jednu ugrađenu bazu podataka i podržava podove za jednog i više korisnika s prijenosom medija, razgovorima u nitima i potpunim RSS/Atom feedovima.
Yarn ključne značajke
Decentralizirani twtxt feedovi
Svaki račun objavljuje prijenosni twtxt feed koji bilo koji Yarn pod ili kompatibilni klijent može pratiti — bez centralnih poslužitelja ili vlasničkih protokola.
Privatnost ugrađena u dizajn
Bez analitike, bez oglašavanja i bez praćenja trećih strana — yarnd prikuplja samo ono što je potrebno za pokretanje samog poda.
Razgovori u nitima
Lancima odgovora, spominjanjima i temama omogućuju da rasprave ostanu čitljive preko podova bez ovisnosti o centraliziranim vremenskim linijama.
Ugrađena podrška za medije
Prenesite slike, audio i video izravno na vaš pod s opcionalnim ffmpeg transkodiranjem za inline reprodukciju.
Jednokorisnički ili višekorisnički podovi
Upravljajte osobnim podom za sebe ili otvorite registracije za ugošćivanje zajednice — ista binarna datoteka podržava oba modela implementacije.
Lagana Go binarna datoteka
yarnd poslužitelj radi kao jedna kompilirana binarna datoteka s ugrađenom Bitcask bazom podataka, čime se održava niska potrošnja resursa na malim VPS planovima.
Zašto pokrenuti Yarn na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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