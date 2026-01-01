Yarn je decentralizirana, samostalno hostirana platforma društvenih medija koja kombinira mikro-blogiranje u stilu Twittera s otvorenim formatom twtxt feeda. Svaki pod je neovisna instanca koja se povezuje s drugim Yarn podovima i bilo kojim twtxt feedom na otvorenom webu, tako da korisnici prate ljude preko poslužitelja bez ovisnosti o jednom pružatelju. Softver ne prikuplja osobne podatke, ne prikazuje oglase i ne šalje analitiku — sadržaj i grafikoni pratitelja u potpunosti pripadaju operatoru poda.

Pokretanje vlastitog Yarn poda na VPS-u čuva razgovore, medije i identitet pod vašom vlastitom domenom. Go-bazirani yarnd poslužitelj je lagan, sve pohranjuje u jednu ugrađenu bazu podataka i podržava podove za jednog i više korisnika s prijenosom medija, razgovorima u nitima i potpunim RSS/Atom feedovima.