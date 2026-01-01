PowerDNS-Admin je web sučelje otvorenog koda za PowerDNS autoritativni DNS poslužitelj, koje vam pruža prijateljsko korisničko sučelje za upravljanje forward i reverse DNS zonama, zapisima, predlošcima i DNSSEC ključevima bez uređivanja konfiguracijskih datoteka ili ručnog kreiranja API poziva. Podržava kontrolu pristupa temeljenu na ulogama, dozvole po zoni, bilježenje aktivnosti i autentifikaciju putem LDAP-a, SAML-a, OAuth-a (Google, GitHub, Azure, OpenID) te ugrađene lokalne račune s opcionalnom dvofaktorskom autentifikacijom.

Ovaj predložak objedinjuje PowerDNS-Admin s PowerDNS autoritativnim poslužiteljem i MariaDB pozadinom, tako da dobivate potpuno integrirani DNS hosting stog na vlastitom VPS-u. Samostalno hostiranje postavlja vaše nameservere, podatke o zonama i DNS API u potpunosti na infrastrukturu koju kontrolirate, bez naknada po zoni i bez uključenog DNS pružatelja treće strane.