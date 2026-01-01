Postavite PowerDNS-Admin jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Moderno web sučelje za upravljanje PowerDNS zonama, zapisima, korisnicima i kontrolom pristupa s jedne nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za PowerDNS-Admin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin je web sučelje otvorenog koda za PowerDNS autoritativni DNS poslužitelj, koje vam pruža prijateljsko korisničko sučelje za upravljanje forward i reverse DNS zonama, zapisima, predlošcima i DNSSEC ključevima bez uređivanja konfiguracijskih datoteka ili ručnog kreiranja API poziva. Podržava kontrolu pristupa temeljenu na ulogama, dozvole po zoni, bilježenje aktivnosti i autentifikaciju putem LDAP-a, SAML-a, OAuth-a (Google, GitHub, Azure, OpenID) te ugrađene lokalne račune s opcionalnom dvofaktorskom autentifikacijom.
Ovaj predložak objedinjuje PowerDNS-Admin s PowerDNS autoritativnim poslužiteljem i MariaDB pozadinom, tako da dobivate potpuno integrirani DNS hosting stog na vlastitom VPS-u. Samostalno hostiranje postavlja vaše nameservere, podatke o zonama i DNS API u potpunosti na infrastrukturu koju kontrolirate, bez naknada po zoni i bez uključenog DNS pružatelja treće strane.
PowerDNS-Admin ključne značajke
UI za upravljanje zonama
Stvorite, uredite i izbrišite forward i reverse DNS zone i zapise putem čiste web nadzorne ploče umjesto uređivanja datoteka zona ili pozivanja sirovih API-ja.
Uključen PowerDNS server
Uključuje unaprijed konfiguriran PowerDNS autoritativni server s omogućenim HTTP API-jem i unaprijed povezanim s administratorskim sučeljem, tako da je cijeli sustav operativan odmah po instalaciji.
Kontrola pristupa na temelju uloga
Dodijelite administratorima, operaterima i korisnicima na razini zone granularne dozvole po zoni kako bi timovi mogli upravljati DNS-om bez dijeljenja jednog super-admin računa.
Poslovna autentifikacija
Povežite se s postojećim sustavima identiteta putem LDAP-a, SAML-a, OAuth-a (Google, GitHub, Azure, OpenID) i opcionalnom TOTP dvofaktorskom autentifikacijom za lokalne račune.
Evidencija aktivnosti i revizija
Svaka promjena zone i zapisa bilježi se uz odgovornog korisnika, pružajući vam potpunu revizijsku evidenciju za usklađenost i rješavanje incidenata.
Predlošci zona i IDN
Predlošci zona za višekratnu upotrebu ubrzavaju uvođenje novih domena, dok puna podrška za IDN i Punycode pokriva internacionalizirane nazive domena bez ručne konverzije.
Zašto pokrenuti PowerDNS-Admin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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