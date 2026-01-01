Do 69% popusta za PowerDNS-Admin

Postavite PowerDNS-Admin jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Moderno web sučelje za upravljanje PowerDNS zonama, zapisima, korisnicima i kontrolom pristupa s jedne nadzorne ploče.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite PowerDNS-Admin jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za PowerDNS-Admin

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin je web sučelje otvorenog koda za PowerDNS autoritativni DNS poslužitelj, koje vam pruža prijateljsko korisničko sučelje za upravljanje forward i reverse DNS zonama, zapisima, predlošcima i DNSSEC ključevima bez uređivanja konfiguracijskih datoteka ili ručnog kreiranja API poziva. Podržava kontrolu pristupa temeljenu na ulogama, dozvole po zoni, bilježenje aktivnosti i autentifikaciju putem LDAP-a, SAML-a, OAuth-a (Google, GitHub, Azure, OpenID) te ugrađene lokalne račune s opcionalnom dvofaktorskom autentifikacijom.

Ovaj predložak objedinjuje PowerDNS-Admin s PowerDNS autoritativnim poslužiteljem i MariaDB pozadinom, tako da dobivate potpuno integrirani DNS hosting stog na vlastitom VPS-u. Samostalno hostiranje postavlja vaše nameservere, podatke o zonama i DNS API u potpunosti na infrastrukturu koju kontrolirate, bez naknada po zoni i bez uključenog DNS pružatelja treće strane.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

PowerDNS-Admin ključne značajke

UI za upravljanje zonama

Stvorite, uredite i izbrišite forward i reverse DNS zone i zapise putem čiste web nadzorne ploče umjesto uređivanja datoteka zona ili pozivanja sirovih API-ja.

Uključen PowerDNS server

Uključuje unaprijed konfiguriran PowerDNS autoritativni server s omogućenim HTTP API-jem i unaprijed povezanim s administratorskim sučeljem, tako da je cijeli sustav operativan odmah po instalaciji.

Kontrola pristupa na temelju uloga

Dodijelite administratorima, operaterima i korisnicima na razini zone granularne dozvole po zoni kako bi timovi mogli upravljati DNS-om bez dijeljenja jednog super-admin računa.

Poslovna autentifikacija

Povežite se s postojećim sustavima identiteta putem LDAP-a, SAML-a, OAuth-a (Google, GitHub, Azure, OpenID) i opcionalnom TOTP dvofaktorskom autentifikacijom za lokalne račune.

Evidencija aktivnosti i revizija

Svaka promjena zone i zapisa bilježi se uz odgovornog korisnika, pružajući vam potpunu revizijsku evidenciju za usklađenost i rješavanje incidenata.

Predlošci zona i IDN

Predlošci zona za višekratnu upotrebu ubrzavaju uvođenje novih domena, dok puna podrška za IDN i Punycode pokriva internacionalizirane nazive domena bez ručne konverzije.

Zašto pokrenuti PowerDNS-Admin na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

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