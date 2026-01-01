Casdoor je platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom (IAM) koja služi kao centralizirani poslužitelj za autentifikaciju za vaše aplikacije. Izgrađen s podrškom za OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML i LDAP odmah po instalaciji, omogućuje bilo kojoj aplikaciji da delegira prijavu korisnika jednoj pouzdanoj usluzi — eliminirajući sustave prijave po aplikaciji i dajući korisnicima jedan skup vjerodajnica za cijeli vaš sustav.

Samostalno hostiranje Casdoora drži vjerodajnice i podatke o sesijama vaših korisnika u potpunosti pod vašom kontrolom, bez cijena po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Ugrađena višefaktorska autentifikacija, integracije društvenih prijava i detaljne dozvole putem Casbina čine ga potpunom platformom za identitet za timove bilo koje veličine.