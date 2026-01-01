Postavite Casdoor instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom uz OAuth 2.0, OIDC i SAML za centraliziranu jedinstvenu prijavu.
Odaberite VPS plan za Casdoor
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Casdoor
Casdoor je platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom (IAM) koja služi kao centralizirani poslužitelj za autentifikaciju za vaše aplikacije. Izgrađen s podrškom za OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML i LDAP odmah po instalaciji, omogućuje bilo kojoj aplikaciji da delegira prijavu korisnika jednoj pouzdanoj usluzi — eliminirajući sustave prijave po aplikaciji i dajući korisnicima jedan skup vjerodajnica za cijeli vaš sustav.
Samostalno hostiranje Casdoora drži vjerodajnice i podatke o sesijama vaših korisnika u potpunosti pod vašom kontrolom, bez cijena po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Ugrađena višefaktorska autentifikacija, integracije društvenih prijava i detaljne dozvole putem Casbina čine ga potpunom platformom za identitet za timove bilo koje veličine.
Casdoor ključne značajke
Univerzalni SSO protokoli
Podrška za OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML omogućuje Casdooru da djeluje kao pružatelj identiteta za gotovo svaku aplikaciju odmah po instalaciji.
Višefaktorska autentifikacija
Primijenite TOTP, WebAuthn hardverske ključeve, SMS kodove ili Face ID za sve povezane aplikacije s MFA pravilima po aplikaciji.
Pružatelji društvene prijave
Ugrađeni konektori za GitHub, Google, Microsoft i desetke drugih pružatelja usluga omogućuju korisnicima prijavu s postojećim računima.
Detaljna kontrola pristupa
Casbin-pokretane ACL, RBAC i ABAC politike precizno kontroliraju koji korisnici i uloge mogu pristupiti kojim resursima u vašem sustavu.
Podrška za više organizacija
Upravljajte višestrukim izoliranim organizacijama s odvojenim bazenima korisnika, aplikacijama i pravilima iz jedne Casdoor instance.
Zašto pokrenuti Casdoor na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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