Postavite Browserless instalacijom jednim klikom.
Headless Chrome kao usluga s REST i WebSocket API-jem za web scraping, generiranje PDF-a i automatizirano testiranje.
Odaberite VPS plan za Browserless
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Browserless
Browserless pretvara headless Chrome u mrežno dostupan servis, uklanjajući složenost upravljanja procesima preglednika, curenjem memorije i sukobima ovisnosti unutar vaših vlastitih aplikacija. Programeri se povezuju putem REST API-ja ili WebSocketa koristeći Puppeteer, Playwright ili Selenium — Browserless automatski upravlja životnim ciklusom sesije, čišćenjem resursa i istovremenim izvršavanjem.
Samostalno hostiranje na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad konfiguracijom preglednika, korisničkim agentima i proxy postavkama dok eliminira naknade po zahtjevu koje naplaćuju usluge automatizacije preglednika u oblaku. Osjetljiva logika scraping-a i ekstrahirani podaci ostaju unutar vaše vlastite infrastrukture, a možete prilagoditi ograničenja istovremenosti kako bi odgovarala dostupnim resursima.
Browserless ključne značajke
REST i WebSocket API
Kontrolirajte Chrome programski putem HTTP-a ili WebSocket-a, kompatibilno s Puppeteerom, Playwrightom i Seleniumom bez mijenjanja vašeg postojećeg koda.
PDF i generiranje snimki zaslona
Pretvorite bilo koji URL ili HTML u piksel-savršen PDF ili snimku zaslona s fleksibilnim opcijama prikaza, veličine papira i ciljanja elemenata.
Upravljanje istovremenim sesijama
Browserless stavlja u red čekanja i upravlja višestrukim paralelnim sesijama preglednika, automatski čisteći resurse tako da vaš host nikada ne ostane bez memorije.
Autentifikacija temeljena na tokenima
Unaprijed generirani API token ograničava pristup vašoj usluzi preglednika, sprječavajući neovlašteno korištenje vaših računalnih resursa.
JavaScript-renderirani scraping
Izvršava potpuni JavaScript na strani klijenta na ciljanim stranicama, omogućujući ekstrakciju podataka iz SPA-ova i dinamički učitanog sadržaja koji statični skreperi ne mogu dosegnuti.
Zašto pokrenuti Browserless na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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