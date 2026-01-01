Browserless pretvara headless Chrome u mrežno dostupan servis, uklanjajući složenost upravljanja procesima preglednika, curenjem memorije i sukobima ovisnosti unutar vaših vlastitih aplikacija. Programeri se povezuju putem REST API-ja ili WebSocketa koristeći Puppeteer, Playwright ili Selenium — Browserless automatski upravlja životnim ciklusom sesije, čišćenjem resursa i istovremenim izvršavanjem.

Samostalno hostiranje na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad konfiguracijom preglednika, korisničkim agentima i proxy postavkama dok eliminira naknade po zahtjevu koje naplaćuju usluge automatizacije preglednika u oblaku. Osjetljiva logika scraping-a i ekstrahirani podaci ostaju unutar vaše vlastite infrastrukture, a možete prilagoditi ograničenja istovremenosti kako bi odgovarala dostupnim resursima.