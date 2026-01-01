Seerr je platforma otvorenog koda za medijske zahtjeve i otkrivanje koja objedinjuje najbolje od Overseerra i Jellyseerra u jednu aplikaciju s izvornom podrškom za Jellyfin, Plex i Emby. Korisnici pretražuju filmove i TV emisije, podnose zahtjeve, a administratori ih odobravaju putem pregledne nadzorne ploče — dok Sonarr i Radarr automatski obrađuju stvarno preuzimanje.

Samostalno hostiranje Seerra čuva vjerodajnice medijskog poslužitelja i API ključeve unutar vaše vlastite infrastrukture dok obitelji i prijateljima pruža uglađen način za traženje sadržaja bez izravnog pristupa vašim alatima za automatizaciju. Dostupnost VPS implementacije 24/7 osigurava pouzdan rad podnošenja zahtjeva i obavijesti bez obzira na to je li vaša kućna mreža online.