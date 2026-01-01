Postavite Seerr instalacijom jednim klikom.
Jedinstvena platforma za medijske zahtjeve za Jellyfin, Plex i Emby s automatiziranim ispunjenjem putem Sonarra i Radarra.
Odaberite VPS plan za Seerr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Seerr
Seerr je platforma otvorenog koda za medijske zahtjeve i otkrivanje koja objedinjuje najbolje od Overseerra i Jellyseerra u jednu aplikaciju s izvornom podrškom za Jellyfin, Plex i Emby. Korisnici pretražuju filmove i TV emisije, podnose zahtjeve, a administratori ih odobravaju putem pregledne nadzorne ploče — dok Sonarr i Radarr automatski obrađuju stvarno preuzimanje.
Samostalno hostiranje Seerra čuva vjerodajnice medijskog poslužitelja i API ključeve unutar vaše vlastite infrastrukture dok obitelji i prijateljima pruža uglađen način za traženje sadržaja bez izravnog pristupa vašim alatima za automatizaciju. Dostupnost VPS implementacije 24/7 osigurava pouzdan rad podnošenja zahtjeva i obavijesti bez obzira na to je li vaša kućna mreža online.
Seerr ključne značajke
Podrška za više poslužitelja
Radi s Jellyfinom, Plexom i Embyjem, uključujući jedinstvenu prijavu, tako da se korisnici prijavljuju s istim vjerodajnicama koje koriste za svoj medijski poslužitelj.
Sonarr i Radarr integracija
Automatski šalje odobrene zahtjeve u Sonarr za TV serije i Radarr za filmove, dovršavajući cijeli proces od zahtjeva do knjižnice.
Sprječavanje duplikata
Skenira postojeće medijske biblioteke prije prihvaćanja zahtjeva, sprječavajući nepotrebna preuzimanja za sadržaj koji je već dostupan.
Granularne dozvole
Kontrole pristupa temeljene na ulogama i kvote zahtjeva po korisniku omogućuju administratorima da upravljaju onime što korisnici mogu zatražiti i koliko često.
Višekanalne obavijesti
Šalje obavijesti o odobrenju i dostupnosti putem Discorda, Telegrama, Slacka, e-pošte i web-dojavnika kako bi korisnici bili informirani o svojim zahtjevima.
Zašto pokrenuti Seerr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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