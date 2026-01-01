Postavite RabbitMQ instalacijom jednim klikom.
AMQP broker poruka otvorenog koda za pouzdanu asinkronu razmjenu poruka između distribuiranih komponenti aplikacije.
Odaberite VPS plan za RabbitMQ
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RabbitMQ
RabbitMQ je de facto standardni posrednik poruka otvorenog koda, koji implementira AMQP uz podršku za MQTT, STOMP i druge protokole. Razdvaja proizvođače i potrošače tako da se poruke sigurno redaju kada primatelji nisu dostupni i pouzdano se isporučuju kada se ponovno povežu — eliminirajući krhkost izravnih API poziva između usluga.
Samostalno hostiranje RabbitMQ-a uklanja cijene po poruci i ovisnost o dobavljaču, čuva osjetljive poslovne događaje unutar vaše vlastite infrastrukture i daje vam potpunu kontrolu nad konfiguracijama redova čekanja, pravilima usmjeravanja i politikama zadržavanja podataka. Ugrađeno upravljačko sučelje pruža uvid u stvarnom vremenu u tokove poruka, dubine redova čekanja i performanse potrošača bez vanjskih alata za nadzor.
RabbitMQ ključne značajke
Fleksibilno usmjeravanje razmjene
Direct, topic, fanout i headers razmjene omogućuju vam usmjeravanje poruka točno onim potrošačima kojima su potrebne, bez suvišnog koda za usmjeravanje.
Pouzdana dostava
Izdavač potvrđuje i potvrde potrošača osiguravaju da se svaka poruka obradi barem jednom, pri čemu redovi mrtvih poruka bilježe neuspjele poruke za ponovni pokušaj.
Upravljanje UI
Nadzorna ploča u pregledniku prikazuje dubine redova čekanja u stvarnom vremenu, brzine poruka i stanje veze tako da možete nadzirati i rješavati probleme bez CLI pristupa.
Višeprotokolna podrška
Podrška za AMQP, MQTT i STOMP znači da bilo koja usluga — IoT uređaj, mobilna aplikacija ili mikrousluga — može objavljivati i konzumirati poruke s izvornom klijentskom bibliotekom.
Prioritetni redovi
Dodijelite razine prioriteta porukama kako bi se hitni zadaci obrađivali prije rutinskih pozadinskih poslova bez izgradnje zasebne infrastrukture reda čekanja.
Zašto pokrenuti RabbitMQ na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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