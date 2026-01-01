RabbitMQ je de facto standardni posrednik poruka otvorenog koda, koji implementira AMQP uz podršku za MQTT, STOMP i druge protokole. Razdvaja proizvođače i potrošače tako da se poruke sigurno redaju kada primatelji nisu dostupni i pouzdano se isporučuju kada se ponovno povežu — eliminirajući krhkost izravnih API poziva između usluga.

Samostalno hostiranje RabbitMQ-a uklanja cijene po poruci i ovisnost o dobavljaču, čuva osjetljive poslovne događaje unutar vaše vlastite infrastrukture i daje vam potpunu kontrolu nad konfiguracijama redova čekanja, pravilima usmjeravanja i politikama zadržavanja podataka. Ugrađeno upravljačko sučelje pruža uvid u stvarnom vremenu u tokove poruka, dubine redova čekanja i performanse potrošača bez vanjskih alata za nadzor.