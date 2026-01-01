Misskey je platforma društvenih medija otvorenog koda, bogata značajkama, izgrađena za fediverse. Koristeći ActivityPub protokol, vaša Misskey instanca se federira s Mastodonom, Pleromom i tisućama drugih fediverse servera, dajući vašim korisnicima pristup globalnom društvenom grafu dok sve podatke čuvate na vlastitoj infrastrukturi.

Za razliku od velikih centraliziranih platformi, Misskey stavlja kontrolu zajednice na prvo mjesto — vi postavljate pravila, politike moderiranja i tko se može pridružiti. Samostalno hostiranje na VPS-u znači bez algoritamske manipulacije, bez prikupljanja podataka i bez rizika da platforma nestane oko vas.