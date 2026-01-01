Postavite Misskey jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda federativna platforma društvenih medija koja povezuje vašu zajednicu s globalnim fediverseom putem ActivityPub-a.
Odaberite VPS plan za Misskey
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Misskey
Misskey je platforma društvenih medija otvorenog koda, bogata značajkama, izgrađena za fediverse. Koristeći ActivityPub protokol, vaša Misskey instanca se federira s Mastodonom, Pleromom i tisućama drugih fediverse servera, dajući vašim korisnicima pristup globalnom društvenom grafu dok sve podatke čuvate na vlastitoj infrastrukturi.
Za razliku od velikih centraliziranih platformi, Misskey stavlja kontrolu zajednice na prvo mjesto — vi postavljate pravila, politike moderiranja i tko se može pridružiti. Samostalno hostiranje na VPS-u znači bez algoritamske manipulacije, bez prikupljanja podataka i bez rizika da platforma nestane oko vas.
Misskey ključne značajke
ActivityPub federacija
Vaša instanca povezuje se s 10.000+ fediverse poslužitelja tako da korisnici mogu pratiti i komunicirati s računima na Mastodonu, Pleromi i drugim platformama bez napuštanja vaše instance.
Prilagođene emoji reakcije
Reagirajte na bilo koju objavu s bilo kojim emotikonom — uključujući prilagođene koje sami prenesete — daleko nadilazeći lajkove s jednim gumbom većine platformi.
Ugrađeni medijski pogon
Svaki korisnik dobiva osobni medijski pogon za prijenos, organiziranje i ponovnu upotrebu datoteka i slika u objavama bez ponovnog prijenosa.
Sustav dodataka i tema
Proširite Misskey s dodacima pokretanim AiScriptom i primijenite prilagođene teme kako biste duboko personalizirali sučelje za svoju zajednicu.
Fleksibilna vidljivost bilješki
Svaka objava može se postaviti na javno, početnu vremensku traku, samo za pratitelje ili izravnu poruku — dajući korisnicima detaljnu kontrolu nad time tko što vidi.
Zašto pokrenuti Misskey na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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