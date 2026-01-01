Do 69% popusta za Remark42

Postavite Remark42 instalacijom jednim klikom.

Sustav za komentiranje otvorenog koda usmjeren na privatnost za blogove i web-stranice — lagana, samostalno ugošćena alternativa Disqusu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Remark42 instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Remark42

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Remark42

Remark42 je lagani, open-source sustav za komentiranje za blogove i web stranice, dizajniran kao alternativa koja poštuje privatnost za Disqus, Facebook Comments i druge komercijalne platforme za komentiranje. Napisan u Go-u za nisku potrošnju memorije i visoku istovremenost, ugrađuje se putem jednog JavaScript isječka na bilo koju web stranicu — statički HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ili bilo koji drugi framework — za dodavanje rasprava s nitima bez praćenja posjetitelja ili prikazivanja oglasa.

Samostalno hostiranje Remark42 na vašem VPS-u drži svaki komentar čitatelja, glas i račun unutar vaše infrastrukture umjesto da ga treća strana SaaS-a koristi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Kompaktni stack radi u jednom kontejneru s ugrađenom BoltDB pohranom — nije potrebna zasebna baza podataka ili predmemorija.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Remark42 ključne značajke

Jednostavno ugrađivanje

Umetnite jedan JavaScript isječak u bilo koju web stranicu za dodavanje komentara s nitima — radi sa statičnim stranicama, blogovima i bilo kojim okvirom koji dopušta prilagođeni HTML.

Više pružatelja OAuth

Posjetitelji se prijavljuju putem Googlea, GitHub-a, Facebooka, Twittera, Microsofta, Yandexa, Patreona ili putem anonimne autentifikacije ili autentifikacije putem poveznice e-pošte.

Privatnost na prvom mjestu

Bez piksela za praćenje, bez kolačića trećih strana, bez profiliranja ponašanja — Remark42 pohranjuje samo ono što je potrebno za prikaz komentara i obavijesti.

Markdown i niti

Potpuna podrška za Markdown, uključujući blokove koda, ugniježđene odgovore, glasovanje te uređivanje/brisanje s podesivim vremenskim prozorima.

Alati za moderiranje

Ugrađeni administratorski alati za masovnu moderaciju, blokiranje IP adresa, filtriranje psovki, pretraživanje komentara i obavijesti putem e-pošte/Telegrama o novim komentarima.

Sigurnosno kopiranje i izvoz

Kompaktna BoltDB pohrana s automatskim dnevnim sigurnosnim kopijama, uvozom za Disqus i WordPress komentare te JSON izvozom za migraciju.

Zašto pokrenuti Remark42 na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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