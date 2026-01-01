Remark42 je lagani, open-source sustav za komentiranje za blogove i web stranice, dizajniran kao alternativa koja poštuje privatnost za Disqus, Facebook Comments i druge komercijalne platforme za komentiranje. Napisan u Go-u za nisku potrošnju memorije i visoku istovremenost, ugrađuje se putem jednog JavaScript isječka na bilo koju web stranicu — statički HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ili bilo koji drugi framework — za dodavanje rasprava s nitima bez praćenja posjetitelja ili prikazivanja oglasa.

Samostalno hostiranje Remark42 na vašem VPS-u drži svaki komentar čitatelja, glas i račun unutar vaše infrastrukture umjesto da ga treća strana SaaS-a koristi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Kompaktni stack radi u jednom kontejneru s ugrađenom BoltDB pohranom — nije potrebna zasebna baza podataka ili predmemorija.