Postavite Remark42 instalacijom jednim klikom.
Sustav za komentiranje otvorenog koda usmjeren na privatnost za blogove i web-stranice — lagana, samostalno ugošćena alternativa Disqusu.
Odaberite VPS plan za Remark42
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Remark42
Remark42 je lagani, open-source sustav za komentiranje za blogove i web stranice, dizajniran kao alternativa koja poštuje privatnost za Disqus, Facebook Comments i druge komercijalne platforme za komentiranje. Napisan u Go-u za nisku potrošnju memorije i visoku istovremenost, ugrađuje se putem jednog JavaScript isječka na bilo koju web stranicu — statički HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ili bilo koji drugi framework — za dodavanje rasprava s nitima bez praćenja posjetitelja ili prikazivanja oglasa.
Samostalno hostiranje Remark42 na vašem VPS-u drži svaki komentar čitatelja, glas i račun unutar vaše infrastrukture umjesto da ga treća strana SaaS-a koristi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Kompaktni stack radi u jednom kontejneru s ugrađenom BoltDB pohranom — nije potrebna zasebna baza podataka ili predmemorija.
Remark42 ključne značajke
Jednostavno ugrađivanje
Umetnite jedan JavaScript isječak u bilo koju web stranicu za dodavanje komentara s nitima — radi sa statičnim stranicama, blogovima i bilo kojim okvirom koji dopušta prilagođeni HTML.
Više pružatelja OAuth
Posjetitelji se prijavljuju putem Googlea, GitHub-a, Facebooka, Twittera, Microsofta, Yandexa, Patreona ili putem anonimne autentifikacije ili autentifikacije putem poveznice e-pošte.
Privatnost na prvom mjestu
Bez piksela za praćenje, bez kolačića trećih strana, bez profiliranja ponašanja — Remark42 pohranjuje samo ono što je potrebno za prikaz komentara i obavijesti.
Markdown i niti
Potpuna podrška za Markdown, uključujući blokove koda, ugniježđene odgovore, glasovanje te uređivanje/brisanje s podesivim vremenskim prozorima.
Alati za moderiranje
Ugrađeni administratorski alati za masovnu moderaciju, blokiranje IP adresa, filtriranje psovki, pretraživanje komentara i obavijesti putem e-pošte/Telegrama o novim komentarima.
Sigurnosno kopiranje i izvoz
Kompaktna BoltDB pohrana s automatskim dnevnim sigurnosnim kopijama, uvozom za Disqus i WordPress komentare te JSON izvozom za migraciju.
Zašto pokrenuti Remark42 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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