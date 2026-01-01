Restreamer je open-source poslužitelj za live streaming, razvijen od strane datarheija, koji pruža mogućnosti streaminga na razini poduzeća putem pristupačnog web sučelja. On prima video s web kamera, IP kamera i live feedova, pretvara između RTMP, HLS, SRT i WebRTC protokola te istovremeno distribuira na više platformi — YouTube, Twitch, Facebook Live ili bilo koju prilagođenu RTMP destinaciju — iz jednog izvora.

Samostalno hostanje Restreamera eliminira mjesečne naknade komercijalnih multi-streaming usluga i u potpunosti drži video feedove izvan platformi trećih strana, što je važno za povjerljive prijenose poput interne obuke, privatnih događaja ili najava prije objavljivanja. Namjenska VPS propusnost osigurava stabilne bitratove i dosljednu kvalitetu streama koju dijeljena hosting okruženja ne mogu jamčiti.