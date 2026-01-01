Postavite Restreamer jednim klikom.
Poslužitelj za prijenos uživo otvorenog koda koji prima video iz bilo kojeg izvora i istovremeno ga šalje na YouTube, Twitch i prilagođene RTMP krajnje točke.
Odaberite VPS plan za Restreamer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Restreamer
Restreamer je open-source poslužitelj za live streaming, razvijen od strane datarheija, koji pruža mogućnosti streaminga na razini poduzeća putem pristupačnog web sučelja. On prima video s web kamera, IP kamera i live feedova, pretvara između RTMP, HLS, SRT i WebRTC protokola te istovremeno distribuira na više platformi — YouTube, Twitch, Facebook Live ili bilo koju prilagođenu RTMP destinaciju — iz jednog izvora.
Samostalno hostanje Restreamera eliminira mjesečne naknade komercijalnih multi-streaming usluga i u potpunosti drži video feedove izvan platformi trećih strana, što je važno za povjerljive prijenose poput interne obuke, privatnih događaja ili najava prije objavljivanja. Namjenska VPS propusnost osigurava stabilne bitratove i dosljednu kvalitetu streama koju dijeljena hosting okruženja ne mogu jamčiti.
Restreamer ključne značajke
Višeplatformsko strujanje
Streamajte jedan video izvor na YouTube, Twitch, Facebook Live i prilagođene RTMP krajnje točke istovremeno bez pokretanja više instanci kodera.
Pretvorba protokola
Prihvatite RTMP, SRT ili druge formate za unos i emitirajte HLS, WebRTC ili RTMP tako da bilo koji uređaj ili platforma za gledanje može primiti vaš stream.
Automatsko ponovno povezivanje
Upravlja prekidima mreže i izvora bez ručne intervencije, održavajući emitiranja aktivnima unatoč privremenim kvarovima.
Web-bazirano upravljanje
Konfigurirajte izvore, odredišta i postavke kodiranja putem sučelja preglednika bez poznavanja naredbenog retka ili složenog postavljanja softvera za streaming.
Snimanje prijenosa
Arhivirajte prijenose uživo izravno u trajnu pohranu za ponovnu reprodukciju nakon događaja, zadržavanje radi usklađenosti ili prenamjenu sadržaja bez dodatnih usluga.
Zašto pokrenuti Restreamer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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