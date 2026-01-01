Dockge je fokusirani, samostalno ugošćeni upravitelj Docker Compose stogova kojeg je izradio kreator Uptime Kume. Umjesto da pokušava upravljati svakim Docker primitivom, on radi jednu stvar dobro: omogućuje vam stvaranje, uređivanje, pokretanje, zaustavljanje i brisanje Compose stogova putem brzog, reaktivnog web sučelja. Ugrađeni YAML editor sadrži isticanje sintakse i validaciju u stvarnom vremenu, a postojeće docker run naredbe možete pretvoriti u Compose format u nekoliko sekundi.

Pohranjivanje stogova kao običnih datoteka na disku znači da se Dockge prirodno uklapa u bilo koji tijek rada za sigurnosno kopiranje ili kontrolu verzija. Samostalno ugošćivanje čuva vašu konfiguraciju infrastrukture privatnom i pruža vam trajno sučelje za upravljanje koje je uvijek dostupno, čak i kada niste za terminalom.