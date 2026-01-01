Postavite Dockge instalacijom jednim klikom.
Reaktivno samostalno hostano korisničko sučelje za upravljanje Docker Compose stogovima bez dodirivanja naredbenog retka.
Odaberite VPS plan za Dockge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dockge
Dockge je fokusirani, samostalno ugošćeni upravitelj Docker Compose stogova kojeg je izradio kreator Uptime Kume. Umjesto da pokušava upravljati svakim Docker primitivom, on radi jednu stvar dobro: omogućuje vam stvaranje, uređivanje, pokretanje, zaustavljanje i brisanje Compose stogova putem brzog, reaktivnog web sučelja. Ugrađeni YAML editor sadrži isticanje sintakse i validaciju u stvarnom vremenu, a postojeće docker run naredbe možete pretvoriti u Compose format u nekoliko sekundi.
Pohranjivanje stogova kao običnih datoteka na disku znači da se Dockge prirodno uklapa u bilo koji tijek rada za sigurnosno kopiranje ili kontrolu verzija. Samostalno ugošćivanje čuva vašu konfiguraciju infrastrukture privatnom i pruža vam trajno sučelje za upravljanje koje je uvijek dostupno, čak i kada niste za terminalom.
Dockge ključne značajke
Interaktivni YAML uređivač
Isticanje sintakse i provjera valjanosti uživo olakšavaju pisanje i ažuriranje Compose datoteka izravno u pregledniku.
Strujanje logova u stvarnom vremenu
Dnevnici spremnika prikazuju se uživo u korisničkom sučelju tako da možete pratiti pokretanje, pogreške i izlaz bez otvaranja terminala.
docker run converter
Zalijepite bilo koju docker run naredbu i Dockge je automatski pretvara u spreman za korištenje docker-compose.yaml.
Datotečna pohrana stoga
Sve Compose datoteke pohranjuju se kao obične datoteke na disku, što olakšava sigurnosne kopije i kontrolu verzija.
Malo zauzeće
Minimalna potrošnja resursa ostavlja CPU i memoriju dostupnima za aplikacije kojima zapravo upravljate.
Zašto pokrenuti Dockge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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