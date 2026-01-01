Lemmy je besplatna, otvorena, federirana platforma za agregaciju linkova i diskusije — zamislite Reddit, ali svaki poslužitelj vodi neovisno njegova zajednica, a svi se poslužitelji međusobno povezuju putem protokola ActivityPub tako da se korisnici mogu pretplatiti na zajednice diljem Fediversea. Izgrađen u Rustu za nisku potrošnju resursa i visoku istovremenost, Lemmy nudi komentare u nitima, rangiranje temeljeno na glasovima, prilagođenu moderaciju zajednice, više algoritama za sortiranje i dotjerano web sučelje.

Samostalno hostiranje Lemmyja na vašem VPS-u omogućuje organizatorima zajednica, hobi grupama i nišnim interesima da vode vlastiti forum bez modela prihoda podržanih oglasima, algoritamske manipulacije feedom ili prikupljanja podataka s centralne platforme. Uključeni PostgreSQL i pict-rs hosting slika drže sve unutar vaše infrastrukture.