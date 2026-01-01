Postavite Lemmy jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Federirani agregator poveznica i platforma za raspravu koja omogućuje zajednicama da vode neovisne forume međusobno povezane putem ActivityPub Fediversea.
Odaberite VPS plan za Lemmy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Lemmy
Lemmy je besplatna, otvorena, federirana platforma za agregaciju linkova i diskusije — zamislite Reddit, ali svaki poslužitelj vodi neovisno njegova zajednica, a svi se poslužitelji međusobno povezuju putem protokola ActivityPub tako da se korisnici mogu pretplatiti na zajednice diljem Fediversea. Izgrađen u Rustu za nisku potrošnju resursa i visoku istovremenost, Lemmy nudi komentare u nitima, rangiranje temeljeno na glasovima, prilagođenu moderaciju zajednice, više algoritama za sortiranje i dotjerano web sučelje.
Samostalno hostiranje Lemmyja na vašem VPS-u omogućuje organizatorima zajednica, hobi grupama i nišnim interesima da vode vlastiti forum bez modela prihoda podržanih oglasima, algoritamske manipulacije feedom ili prikupljanja podataka s centralne platforme. Uključeni PostgreSQL i pict-rs hosting slika drže sve unutar vaše infrastrukture.
Lemmy ključne značajke
Federirane zajednice
Korisnici na bilo kojoj Lemmy instanci mogu se pretplatiti na zajednice na vašem poslužitelju, a vaši se korisnici mogu pretplatiti na zajednice bilo gdje u Fediverseu.
Komentari u nitima i glasanje
Poznata rasprava s nitima u stilu Reddita s glasanjem za i protiv, više algoritama za sortiranje (vruće, najbolje, novo, kontroverzno) i beskonačnom dubinom niti.
Moderacija po zajednici
Svaka zajednica ima svoje moderatore s detaljnim dopuštenjima, prilagođenim pravilima i namjenskim zapisnikom moderatora za transparentnost.
Ugrađeni hosting slika
Ugrađeni pict-rs poslužitelj omogućuje korisnicima prijenos slika i videozapisa izravno na vašu instancu bez vanjskog CDN-a ili usluga trećih strana.
Značajke protiv neželjene pošte
CAPTCHA pri prijavi, ograničenje stope, popisi dopuštenih i blokiranih na razini instance, te konfigurabilne aplikacije za registraciju drže neželjenu poštu i zlouporabu pod kontrolom.
Mobilne aplikacije
Više iOS i Android aplikacija povezuje se s bilo kojom Lemmy instancom, tako da korisnici mogu pregledavati i objavljivati s bilo kojeg mobilnog klijenta koji preferiraju.
Zašto pokrenuti Lemmy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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