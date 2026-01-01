Do 69% popusta za Open Journal Systems

Postavite Open Journal Systems instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za upravljanje i objavljivanje akademskih časopisa, kojoj vjeruju tisuće časopisa diljem svijeta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Open Journal Systems instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Open Journal Systems

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je besplatna platforma otvorenog koda koju je razvio Public Knowledge Project (PKP) za upravljanje cjelokupnim tijekom rada akademskog časopisa — od prijava i recenzije do uređivanja, produkcije i online objave. To je najrašireniji sustav za upravljanje časopisima otvorenog pristupa na svijetu, koji pokreće desetke tisuća časopisa na sveučilištima, istraživačkim institucijama i kod neovisnih izdavača diljem svijeta.

Samostalno hostiranje OJS-a na vlastitom VPS-u vašem časopisu daje potpunu neovisnost od komercijalnih izdavačkih platformi, bez naknada po članku, bez troškova pretplate i s potpunim vlasništvom nad vašim podacima o prijavama i arhivom publikacija. Platforma podržava implementacije za više časopisa, što je čini prikladnom za institucije koje vode nekoliko naslova s jedne instalacije.

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Što možete izgraditi uz {name}

Open Journal Systems ključne značajke

Potpuni tijek rada predaje

Upravljajte cjelokupnim uredničkim životnim ciklusom od autorove predaje, preko recenzije, lekture, prijeloma i konačne objave, sve na jednoj platformi.

Upravljanje recenzijom

Dodijelite recenzente, pratite rokove recenzija, šaljite podsjetnike i prikupljajte odluke recenzenata s organizirane uredničke nadzorne ploče.

Izdavaštvo otvorenog pristupa

Objavljujte članke pod licencama otvorenog pristupa s integracijom DOI-ja, podrškom za ORCID i indeksiranim metapodacima za lakše pronalaženje.

Plugin ekosustav

Proširite OJS s dodacima za statistiku, metrike korištenja, upravljanje pretplatama, platne prolaze i integracije usluga trećih strana.

Višejezična podrška

OJS dolazi s prijevodima za desetke jezika i podržava dvojezična ili višejezična sučelja i sadržaj časopisa.

Zašto pokrenuti Open Journal Systems na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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