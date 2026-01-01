Open Journal Systems (OJS) je besplatna platforma otvorenog koda koju je razvio Public Knowledge Project (PKP) za upravljanje cjelokupnim tijekom rada akademskog časopisa — od prijava i recenzije do uređivanja, produkcije i online objave. To je najrašireniji sustav za upravljanje časopisima otvorenog pristupa na svijetu, koji pokreće desetke tisuća časopisa na sveučilištima, istraživačkim institucijama i kod neovisnih izdavača diljem svijeta.

Samostalno hostiranje OJS-a na vlastitom VPS-u vašem časopisu daje potpunu neovisnost od komercijalnih izdavačkih platformi, bez naknada po članku, bez troškova pretplate i s potpunim vlasništvom nad vašim podacima o prijavama i arhivom publikacija. Platforma podržava implementacije za više časopisa, što je čini prikladnom za institucije koje vode nekoliko naslova s jedne instalacije.