Postavite Open Journal Systems instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje i objavljivanje akademskih časopisa, kojoj vjeruju tisuće časopisa diljem svijeta.
Odaberite VPS plan za Open Journal Systems
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) je besplatna platforma otvorenog koda koju je razvio Public Knowledge Project (PKP) za upravljanje cjelokupnim tijekom rada akademskog časopisa — od prijava i recenzije do uređivanja, produkcije i online objave. To je najrašireniji sustav za upravljanje časopisima otvorenog pristupa na svijetu, koji pokreće desetke tisuća časopisa na sveučilištima, istraživačkim institucijama i kod neovisnih izdavača diljem svijeta.
Samostalno hostiranje OJS-a na vlastitom VPS-u vašem časopisu daje potpunu neovisnost od komercijalnih izdavačkih platformi, bez naknada po članku, bez troškova pretplate i s potpunim vlasništvom nad vašim podacima o prijavama i arhivom publikacija. Platforma podržava implementacije za više časopisa, što je čini prikladnom za institucije koje vode nekoliko naslova s jedne instalacije.
Open Journal Systems ključne značajke
Potpuni tijek rada predaje
Upravljajte cjelokupnim uredničkim životnim ciklusom od autorove predaje, preko recenzije, lekture, prijeloma i konačne objave, sve na jednoj platformi.
Upravljanje recenzijom
Dodijelite recenzente, pratite rokove recenzija, šaljite podsjetnike i prikupljajte odluke recenzenata s organizirane uredničke nadzorne ploče.
Izdavaštvo otvorenog pristupa
Objavljujte članke pod licencama otvorenog pristupa s integracijom DOI-ja, podrškom za ORCID i indeksiranim metapodacima za lakše pronalaženje.
Plugin ekosustav
Proširite OJS s dodacima za statistiku, metrike korištenja, upravljanje pretplatama, platne prolaze i integracije usluga trećih strana.
Višejezična podrška
OJS dolazi s prijevodima za desetke jezika i podržava dvojezična ili višejezična sučelja i sadržaj časopisa.
Zašto pokrenuti Open Journal Systems na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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