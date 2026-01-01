Postavite Sonarr instalacijom jednim klikom.
Automatizirani upravitelj kolekcije TV serija koji prati, preuzima, preimenuje i organizira epizode s Useneta i torrenta.
Odaberite VPS plan za Sonarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Sonarr
Sonarr je sveobuhvatni upravitelj kolekcija TV emisija i osobni video snimač za korisnike Useneta i BitTorrenta. Prati RSS feedove za nova izdanja epizoda, automatski ih preuzima putem vašeg preferiranog klijenta za preuzimanje i organizira rezultirajuće datoteke s dosljednim imenovanjem — sve bez ručne intervencije. Kao ključni član arr paketa, Sonarr se besprijekorno integrira s Radarr-om, Prowlarr-om i medijskim poslužiteljima poput Plexa i Jellyfina.
Postavljanje Sonarra na vaš VPS znači da radi 24/7, hvatajući nova izdanja čim se pojave, čak i kada je vaše kućno računalo isključeno. Trajna pohrana štiti vaše konfiguracije biblioteke i profile kvalitete, dok REST API omogućuje integraciju s alatima za upravljanje zahtjevima za izgradnju potpuno automatiziranog ekosustava kućnih medija.
Sonarr ključne značajke
Automatizirano praćenje epizoda
Prati nadolazeće epizode putem RSS feedova i automatski ih preuzima čim nove objave postanu dostupne.
Upravljanje profilom kvalitete
Definirajte željene rezolucije, kodeke i veličine datoteka po seriji, i neka Sonarr automatski nadogradi na bolja izdanja kada se pojave.
Preuzimanje integracije klijenta
Povezuje se s qBittorrentom, Transmissionom, Delugeom, SABnzbdom, NZBGetom i više — podržavajući i torrent i Usenet radne procese s jednog sučelja.
Sinkronizacija medijskog poslužitelja
Pokreće automatska ažuriranja biblioteke u Plexu, Jellyfinu, Embyju i Kodiju nakon svakog preuzimanja, čime vaš medijski poslužitelj ostaje ažuran bez ručnog osvježavanja.
Rukovanje paketom sezone
Inteligentno obrađuje preuzimanja sezonskih paketa izdvajanjem pojedinačnih epizoda i usklađivanjem s praćenim unosima serija.
Zašto pokrenuti Sonarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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