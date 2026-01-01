Sonarr je sveobuhvatni upravitelj kolekcija TV emisija i osobni video snimač za korisnike Useneta i BitTorrenta. Prati RSS feedove za nova izdanja epizoda, automatski ih preuzima putem vašeg preferiranog klijenta za preuzimanje i organizira rezultirajuće datoteke s dosljednim imenovanjem — sve bez ručne intervencije. Kao ključni član arr paketa, Sonarr se besprijekorno integrira s Radarr-om, Prowlarr-om i medijskim poslužiteljima poput Plexa i Jellyfina.

Postavljanje Sonarra na vaš VPS znači da radi 24/7, hvatajući nova izdanja čim se pojave, čak i kada je vaše kućno računalo isključeno. Trajna pohrana štiti vaše konfiguracije biblioteke i profile kvalitete, dok REST API omogućuje integraciju s alatima za upravljanje zahtjevima za izgradnju potpuno automatiziranog ekosustava kućnih medija.