Postavite Glances uz instalaciju jednim klikom.
Višeplatformski alat za nadzor sustava koji pruža metrike CPU-a, memorije, diska, mreže i spremnika u stvarnom vremenu putem web sučelja.
Odaberite VPS plan za Glances
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Glances
Glances je sveobuhvatan alat za nadzor poslužitelja koji objedinjuje vidljivost alata top, htop, iotop i df u jedno, objedinjeno web sučelje. Pruža metrike u stvarnom vremenu za CPU, memoriju, swap, disk I/O, mrežu, procese i pokrenute Docker spremnike — zajedno s podesivim upozorenjima kada se prekorače pragovi.
Samostalno hostiranje Glancesa na vašem VPS-u daje vam potpunu vidljivost vaše poslužiteljske infrastrukture bez slanja podataka o performansama vanjskim uslugama nadzora. Ovaj predložak implementira Glances s pristupom samo za čitanje Docker socketu i host PID imenskim prostorom tako da su metrike na razini spremnika i sustava u potpunosti vidljive iz sigurnog HTTPS sučelja.
Glances ključne značajke
Stvarnovremenske metrike sustava
Nadzirite CPU, memoriju, swap, prosječno opterećenje, disk I/O i propusnost mreže, sve s jedne web nadzorne ploče.
Nadzor Docker kontejnera
Korištenje CPU-a, memorije i mreže po kontejneru vidljivo je uz metrike sustava na razini hosta u jednom prikazu.
Konfigurabilno upozoravanje
Postavite pragove za CPU, memoriju i korištenje diska kako biste pokrenuli automatska upozorenja prije nego što iscrpljivanje resursa uzrokuje probleme.
Izvoz metrike
Izvezite podatke o performansama u InfluxDB, Prometheus i druge baze podataka vremenskih serija za dugoročnu analizu trendova.
RESTful API
Ugrađeni REST API omogućuje prilagođene integracije, skriptirane upite i ugradnju metrika u druge nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti Glances na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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