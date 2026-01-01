Glances je sveobuhvatan alat za nadzor poslužitelja koji objedinjuje vidljivost alata top, htop, iotop i df u jedno, objedinjeno web sučelje. Pruža metrike u stvarnom vremenu za CPU, memoriju, swap, disk I/O, mrežu, procese i pokrenute Docker spremnike — zajedno s podesivim upozorenjima kada se prekorače pragovi.

Samostalno hostiranje Glancesa na vašem VPS-u daje vam potpunu vidljivost vaše poslužiteljske infrastrukture bez slanja podataka o performansama vanjskim uslugama nadzora. Ovaj predložak implementira Glances s pristupom samo za čitanje Docker socketu i host PID imenskim prostorom tako da su metrike na razini spremnika i sustava u potpunosti vidljive iz sigurnog HTTPS sučelja.