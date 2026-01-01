Postavite Steel Browser instalacijom jednim klikom.
API preglednika otvorenog koda koji AI agentima daje potpunu kontrolu nad stvarnom instancom Chromea za web automatizaciju i ekstrakciju podataka.
Odaberite VPS plan za Steel Browser
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Steel Browser
Steel Browser je sandbox preglednika otvorenog koda izgrađen za AI agente i automatizirane radne procese. Omotava upravljanu instancu Chromea iza REST i WebSocket API-ja, izlažući cijeli Chrome DevTools protokol tako da agenti mogu navigirati stranicama, ispunjavati obrasce, snimati snimke zaslona i izdvajati strukturirane podatke bez žongliranja s Puppeteerom ili Selenium standardnim kodom.
Samostalno hostiranje Steela čuva svaku sesiju pregledavanja, pohranu kolačića i prikupljeni teret na vašoj vlastitoj infrastrukturi umjesto u oblaku preglednika treće strane. Izbjegavate cijene po sesiji, zadržavate kontrolu nad proxyjima i postavkama protiv detekcije te možete povezati bilo koji okvir AI agenta — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK ili prilagođeni kod — na isti pozadinski sustav.
Steel Browser ključne značajke
Upravljanje sesijom
Stvarajte, pauzirajte, nastavite i uništavajte izolirane sesije preglednika putem jednog REST API-ja, s kolačićima i lokalnom pohranom očuvanima između poziva.
Potpuni CDP pristup
Povežite se izravno na Chrome DevTools Protocol putem WebSocket-a za preciznu kontrolu s Puppeteerom, Playwrightom ili bilo kojim CDP-kompatibilnim klijentom.
Stranica u Markdown i PDF
Ugrađene krajnje točke pretvaraju bilo koju renderiranu stranicu u čisti Markdown, PDF ili snimke zaslona, spremne za unos u kontekstne prozore LLM-a ili dokumentacijske cjevovode.
Debugger sesije uživo
Vizualna nadzorna ploča prikazuje svaku sesiju u stvarnom vremenu tako da možete vidjeti što agent vidi, ponovno reproducirati radnje i dijagnosticirati kvarove bez ponovnog pokretanja poslova.
SDK-ovi neovisni o okviru
Službeni Python i Node SDK-ovi integriraju se u LangChain, CrewAI, OpenAI Agente i prilagođene stogove — omogućujući zamjenu pružatelja usluga preglednika u oblaku bez prepisivanja logike agenta.
Zašto pokrenuti Steel Browser na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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