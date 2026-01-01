Steel Browser je sandbox preglednika otvorenog koda izgrađen za AI agente i automatizirane radne procese. Omotava upravljanu instancu Chromea iza REST i WebSocket API-ja, izlažući cijeli Chrome DevTools protokol tako da agenti mogu navigirati stranicama, ispunjavati obrasce, snimati snimke zaslona i izdvajati strukturirane podatke bez žongliranja s Puppeteerom ili Selenium standardnim kodom.

Samostalno hostiranje Steela čuva svaku sesiju pregledavanja, pohranu kolačića i prikupljeni teret na vašoj vlastitoj infrastrukturi umjesto u oblaku preglednika treće strane. Izbjegavate cijene po sesiji, zadržavate kontrolu nad proxyjima i postavkama protiv detekcije te možete povezati bilo koji okvir AI agenta — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK ili prilagođeni kod — na isti pozadinski sustav.