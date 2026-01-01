Postavite HuggingChat (Chat UI) instalacijom jednim klikom.
SvelteKit chat sučelje otvorenog koda koje pokreće HuggingChat i povezuje se s bilo kojom krajnjom točkom modela kompatibilnog s OpenAI-jem.
Odaberite VPS plan za HuggingChat (Chat UI)
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) je otvoreni izvorni kod iza huggingface.co/chat, koji je izgradio Hugging Face kao dotjerano, brendirano sučelje za velike jezične modele. Za razliku od chat aplikacija vezanih za određenog dobavljača, koristi OpenAI API protokol, tako da ista implementacija može komunicirati s usmjerivačem Hugging Face Inference Providers, OpenRouterom, lokalnim llama.cpp poslužiteljem, Ollamom ili bilo kojom drugom kompatibilnom krajnjom točkom jednostavnom zamjenom URL-a i ključa.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaki razgovor, poziv MCP alata i učitanu datoteku na infrastrukturi koju kontrolirate, dok vam i dalje omogućuje pristup tisućama otvorenih i vlasničkih modela putem željenog pozadinskog sustava za zaključivanje.
HuggingChat (Chat UI) ključne značajke
OpenAI kompatibilan router
Usmjerite na Hugging Face router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama ili bilo koji URL kompatibilan s OpenAI-jem i odmah pristupite njihovom cjelovitom katalogu modela.
Pametno Omni rutiranje
Ugrađeni LLM usmjerivač automatski odabire najbolji model po zahtjevu — multimodalni, za pozivanje alata ili zadani — bez izlaganja složenosti krajnjim korisnicima.
MCP pozivanje alata
Povežite poslužitelje protokola konteksta modela kako bi razgovori mogli pokretati web pretraživanje, kod i prilagođene alate, a rezultati se prenose natrag u razgovor.
Multimodalne konverzacije
Šaljite slike, privitke i glasovni unos modelima za viziju i modelima u stilu Whisper koji podržavaju multimodalne unose putem odabranog pružatelja.
Trajna povijest chata
Ugrađeni MongoDB pohranjuje razgovore, postavke i asistente po korisniku tako da povijest preživljava ponovna pokretanja i prati korisnike na svim uređajima.
Prilagođeno brendiranje
Prilagodite naziv aplikacije, opis i resurse kako biste isporučili potpuno brendirani interni chat proizvod za vaš tim ili korisnike.
Zašto pokrenuti HuggingChat (Chat UI) na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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