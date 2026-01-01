HuggingChat (Chat UI) je otvoreni izvorni kod iza huggingface.co/chat, koji je izgradio Hugging Face kao dotjerano, brendirano sučelje za velike jezične modele. Za razliku od chat aplikacija vezanih za određenog dobavljača, koristi OpenAI API protokol, tako da ista implementacija može komunicirati s usmjerivačem Hugging Face Inference Providers, OpenRouterom, lokalnim llama.cpp poslužiteljem, Ollamom ili bilo kojom drugom kompatibilnom krajnjom točkom jednostavnom zamjenom URL-a i ključa.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaki razgovor, poziv MCP alata i učitanu datoteku na infrastrukturi koju kontrolirate, dok vam i dalje omogućuje pristup tisućama otvorenih i vlasničkih modela putem željenog pozadinskog sustava za zaključivanje.