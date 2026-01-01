Chibisafe je samostalno hostiran trezor datoteka napisan u TypeScriptu koji omogućuje jednostavno dijeljenje datoteka. Prenesite bilo što — fotografije, videozapise, dokumente, isječke koda — i primite trenutnu poveznicu za dijeljenje. Podijeljeni prijenosi osiguravaju pouzdan prijenos velikih datoteka čak i na sporijim vezama, dok vam čista galerija u stilu zida omogućuje vizualno pregledavanje vaših medija.

Za razliku od hostiranih usluga za dijeljenje datoteka, samostalno hostiranje Chibisafea daje vam potpunu kontrolu nad pohranom, pravilima pristupa i upravljanjem korisnicima. Pokrenite ga u javnom načinu rada za otvorene prijenose, načinu rada korisničkih računa za registrirane korisnike, ili načinu rada samo za pozivnice za privatne timove — sve je konfigurabilno s ugrađene administratorske nadzorne ploče bez diranja konfiguracijskih datoteka.