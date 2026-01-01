Postavite Chibisafe instalacijom jednim klikom.
Munjevito brz trezor datoteka otvorenog koda za prijenos, dijeljenje i upravljanje datotekama, fotografijama i dokumentima s poveznicama za dijeljenje.
Odaberite VPS plan za Chibisafe
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Chibisafe
Chibisafe je samostalno hostiran trezor datoteka napisan u TypeScriptu koji omogućuje jednostavno dijeljenje datoteka. Prenesite bilo što — fotografije, videozapise, dokumente, isječke koda — i primite trenutnu poveznicu za dijeljenje. Podijeljeni prijenosi osiguravaju pouzdan prijenos velikih datoteka čak i na sporijim vezama, dok vam čista galerija u stilu zida omogućuje vizualno pregledavanje vaših medija.
Za razliku od hostiranih usluga za dijeljenje datoteka, samostalno hostiranje Chibisafea daje vam potpunu kontrolu nad pohranom, pravilima pristupa i upravljanjem korisnicima. Pokrenite ga u javnom načinu rada za otvorene prijenose, načinu rada korisničkih računa za registrirane korisnike, ili načinu rada samo za pozivnice za privatne timove — sve je konfigurabilno s ugrađene administratorske nadzorne ploče bez diranja konfiguracijskih datoteka.
Chibisafe ključne značajke
Segmentirana učitavanja datoteka
Automatski dijeli velike datoteke na dijelove kako bi se osigurao pouzdan prijenos čak i na nestabilnim vezama, bez praktičnog ograničenja veličine datoteke.
Albumi i galerije
Organizirajte prijenose u albume s dijeljivim poveznicama galerije za distribuciju zbirki fotografija ili paketa dokumenata putem jedne URL adrese.
Ugrađeni skraćivač URL-ova
Skratite bilo koji vanjski URL uz hosting datoteka, objedinjujući sve vaše potrebe za dijeljenjem u jednu samostalno hostiranu uslugu.
ShareX i iOS podrška
Izvorna ShareX konfiguracija i iOS prečac omogućuju vam prijenos snimki zaslona i datoteka s stolnog ili mobilnog uređaja u nekoliko sekundi.
Fleksibilna kontrola pristupa
Prebacujte se između javnog, korisničkih računa ili načina rada samo uz pozivnicu kako biste precizno kontrolirali tko može prenositi sadržaj na vašu instancu.
Zašto pokrenuti Chibisafe na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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