Postavite OpenSpeedTest jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirani HTML5 test brzine mreže koji mjeri preuzimanje, prijenos, ping i jitter bez dodataka ili usluga trećih strana.
Odaberite VPS plan za OpenSpeedTest
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenSpeedTest
OpenSpeedTest je besplatna, open-source HTML5 aplikacija za testiranje brzine koja se u potpunosti pokreće u pregledniku bez potrebe za Flashom, Javom ili bilo kakvim klijentskim softverom. Precizno mjeri brzinu preuzimanja, brzinu prijenosa, ping i jitter s bilo kojeg modernog web preglednika na telefonima, tabletima, pametnim televizorima i stolnim računalima.
Samostalno hostiranje OpenSpeedTesta na vašem VPS-u daje vam privatnu, nepristranu mjernu točku blizu vaših hostiranih aplikacija. Za razliku od javnih usluga za testiranje brzine pod utjecajem odnosa s ISP-om, vaša instanca mjeri stvarne performanse do vašeg vlastitog poslužitelja — idealno za dijagnosticiranje mrežnih problema, provjeru brzina ISP-a i usporedbu VPN veza bez dijeljenja podataka s trećim stranama.
OpenSpeedTest ključne značajke
Čista HTML5 implementacija
Nisu potrebni dodaci, Flash ili Java — radi u bilo kojem modernom pregledniku na bilo kojem uređaju, uključujući IE10 i novije.
Potpune mrežne metrike
Mjeri brzinu preuzimanja, brzinu učitavanja, kašnjenje pinga i podrhtavanje u jednom pokretanju testa.
Lagani NGINX server
Minimalna potrošnja resursa znači da OpenSpeedTest učinkovito radi uz druge aplikacije na istom VPS-u.
Nema dijeljenja podataka s trećim stranama
Svi testni podaci ostaju na vašem poslužitelju — bez rezultata brzine, IP adresa ili statistike korištenja poslanih vanjskim uslugama.
Responzivni dizajn
Radi na stolnim računalima, tabletima i mobilnim uređajima s čistim sučeljem, bez oglasa i upita za premium nadogradnju.
Zašto pokrenuti OpenSpeedTest na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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