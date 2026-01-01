OpenSpeedTest je besplatna, open-source HTML5 aplikacija za testiranje brzine koja se u potpunosti pokreće u pregledniku bez potrebe za Flashom, Javom ili bilo kakvim klijentskim softverom. Precizno mjeri brzinu preuzimanja, brzinu prijenosa, ping i jitter s bilo kojeg modernog web preglednika na telefonima, tabletima, pametnim televizorima i stolnim računalima.

Samostalno hostiranje OpenSpeedTesta na vašem VPS-u daje vam privatnu, nepristranu mjernu točku blizu vaših hostiranih aplikacija. Za razliku od javnih usluga za testiranje brzine pod utjecajem odnosa s ISP-om, vaša instanca mjeri stvarne performanse do vašeg vlastitog poslužitelja — idealno za dijagnosticiranje mrežnih problema, provjeru brzina ISP-a i usporedbu VPN veza bez dijeljenja podataka s trećim stranama.