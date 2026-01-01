Do 69% popusta za DHIS2

Implementirajte DHIS2 instalacijom jednim klikom.

Platforma zdravstvenih informacija otvorenog koda koju koriste nacionalne zdravstvene službe u više od 70 zemalja diljem svijeta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Implementirajte DHIS2 instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za DHIS2

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz DHIS2

DHIS2 je najveći svjetski sustav za upravljanje zdravstvenim informacijama otvorenog koda, implementiran u više od 70 zemalja za prikupljanje, analizu i izvještavanje o rutinskim podacima o zdravlju, imunizaciji, nadzoru bolesti i logistici. Izgrađen od strane Sveučilišta u Oslu i globalne zajednice partnera iz javnog sektora, on podupire nacionalne zdravstvene programe koji služe otprilike 2,4 milijarde ljudi.

Samostalno hostiranje DHIS2-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o pacijentima i programima u potpunosti pod vašom nadležnošću, omogućuje vam prilagodbu metapodataka, nadzornih ploča i integracija lokalnim radnim procesima, te izbjegava naknade po korisniku povezane s vlasničkim HMIS dobavljačima.

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Što možete izgraditi uz {name}

DHIS2 ključne značajke

Višekanalno prikupljanje podataka

Prikuplja agregirane, pojedinačne podatke i podatke o događajima putem web obrazaca, Android klijenata, SMS-a i masovnog uvoza diljem tisuća objekata.

Vizualna analitika

Izradite zaokretne tablice, grafikone, karte i nadzorne ploče izravno iz prikupljenih podataka bez izvoza u vanjske alate.

Programi za praćenje

Pratite pojedinačne slučajeve, korisnike i opskrbne lance tijekom vremena s konfigurabilnim programima za dugoročno praćenje.

Upravljanje metapodacima

Definirajte organizacijske jedinice, elemente podataka, pokazatelje i pravila provjere valjanosti putem fleksibilnog modela prilagođenog od strane ministarstava zdravstva.

RESTful Web API

Integrirajte registre, laboratorijske sustave i sustave za izvještavanje putem dokumentiranog REST API-ja i DHIS2 platforme za aplikacije.

Offline-first Android

Terenski radnici prikupljaju podatke izvan mreže pomoću aplikacije DHIS2 Android Capture i sinkroniziraju ih kada se uspostavi veza.

Zašto pokrenuti DHIS2 na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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