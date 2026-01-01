Implementirajte DHIS2 instalacijom jednim klikom.
Platforma zdravstvenih informacija otvorenog koda koju koriste nacionalne zdravstvene službe u više od 70 zemalja diljem svijeta.
Odaberite VPS plan za DHIS2
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DHIS2
DHIS2 je najveći svjetski sustav za upravljanje zdravstvenim informacijama otvorenog koda, implementiran u više od 70 zemalja za prikupljanje, analizu i izvještavanje o rutinskim podacima o zdravlju, imunizaciji, nadzoru bolesti i logistici. Izgrađen od strane Sveučilišta u Oslu i globalne zajednice partnera iz javnog sektora, on podupire nacionalne zdravstvene programe koji služe otprilike 2,4 milijarde ljudi.
Samostalno hostiranje DHIS2-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o pacijentima i programima u potpunosti pod vašom nadležnošću, omogućuje vam prilagodbu metapodataka, nadzornih ploča i integracija lokalnim radnim procesima, te izbjegava naknade po korisniku povezane s vlasničkim HMIS dobavljačima.
DHIS2 ključne značajke
Višekanalno prikupljanje podataka
Prikuplja agregirane, pojedinačne podatke i podatke o događajima putem web obrazaca, Android klijenata, SMS-a i masovnog uvoza diljem tisuća objekata.
Vizualna analitika
Izradite zaokretne tablice, grafikone, karte i nadzorne ploče izravno iz prikupljenih podataka bez izvoza u vanjske alate.
Programi za praćenje
Pratite pojedinačne slučajeve, korisnike i opskrbne lance tijekom vremena s konfigurabilnim programima za dugoročno praćenje.
Upravljanje metapodacima
Definirajte organizacijske jedinice, elemente podataka, pokazatelje i pravila provjere valjanosti putem fleksibilnog modela prilagođenog od strane ministarstava zdravstva.
RESTful Web API
Integrirajte registre, laboratorijske sustave i sustave za izvještavanje putem dokumentiranog REST API-ja i DHIS2 platforme za aplikacije.
Offline-first Android
Terenski radnici prikupljaju podatke izvan mreže pomoću aplikacije DHIS2 Android Capture i sinkroniziraju ih kada se uspostavi veza.
Zašto pokrenuti DHIS2 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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