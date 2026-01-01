DHIS2 je najveći svjetski sustav za upravljanje zdravstvenim informacijama otvorenog koda, implementiran u više od 70 zemalja za prikupljanje, analizu i izvještavanje o rutinskim podacima o zdravlju, imunizaciji, nadzoru bolesti i logistici. Izgrađen od strane Sveučilišta u Oslu i globalne zajednice partnera iz javnog sektora, on podupire nacionalne zdravstvene programe koji služe otprilike 2,4 milijarde ljudi.

Samostalno hostiranje DHIS2-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive podatke o pacijentima i programima u potpunosti pod vašom nadležnošću, omogućuje vam prilagodbu metapodataka, nadzornih ploča i integracija lokalnim radnim procesima, te izbjegava naknade po korisniku povezane s vlasničkim HMIS dobavljačima.