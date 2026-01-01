LocalAI je besplatna alternativa otvorenog koda za OpenAI API koja se u potpunosti pokreće na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Implementira specifikaciju OpenAI REST API-ja, tako da se bilo koja aplikacija napravljena za OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen i stotine drugih — može prebaciti na LocalAI promjenom jednog URL-a krajnje točke bez potrebnih izmjena koda. Podržava jezične modele putem llama.cpp-a, generiranje slika putem Stable Diffusiona i transkripciju zvuka putem Whispera, a sve se poslužuje iz jednog kontejnera s ugrađenom galerijom modela i korisničkim sučeljem za chat.

Samostalno hostiranje LocalAI-ja znači da vaši upiti, odgovori i generirani sadržaj nikada ne napuštaju vaš poslužitelj. Nema troškova po tokenu, nema ograničenja brzine i nema ovisnosti o dostupnosti API-ja trećih strana — što ga čini praktičnim za radna opterećenja osjetljiva na privatnost i isplativa produkcijska postavljanja.