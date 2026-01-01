Postavite LocalAI instalacijom jednim klikom.
Samohostirani poslužitelj za zaključivanje, kompatibilan s OpenAI API-jem, koji pokreće LLM-ove, generiranje slika i transkripciju zvuka na vašem vlastitom hardveru.
Odaberite VPS plan za LocalAI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LocalAI
LocalAI je besplatna alternativa otvorenog koda za OpenAI API koja se u potpunosti pokreće na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Implementira specifikaciju OpenAI REST API-ja, tako da se bilo koja aplikacija napravljena za OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen i stotine drugih — može prebaciti na LocalAI promjenom jednog URL-a krajnje točke bez potrebnih izmjena koda. Podržava jezične modele putem llama.cpp-a, generiranje slika putem Stable Diffusiona i transkripciju zvuka putem Whispera, a sve se poslužuje iz jednog kontejnera s ugrađenom galerijom modela i korisničkim sučeljem za chat.
Samostalno hostiranje LocalAI-ja znači da vaši upiti, odgovori i generirani sadržaj nikada ne napuštaju vaš poslužitelj. Nema troškova po tokenu, nema ograničenja brzine i nema ovisnosti o dostupnosti API-ja trećih strana — što ga čini praktičnim za radna opterećenja osjetljiva na privatnost i isplativa produkcijska postavljanja.
LocalAI ključne značajke
OpenAI API kompatibilan
Koristite se kao zamjena za pozive OpenAI API-ja bez mijenjanja koda aplikacije — samo ažurirajte osnovni URL i promijenite API ključ.
Višemodalna inferencija
Pokrenite jezične modele, generiranje slika (Stable Diffusion) i transkripciju zvuka (Whisper) s jednog poslužitelja pod jedinstvenim API-jem.
Ugrađena galerija modela
Pregledavajte, preuzimajte i aktivirajte unaprijed konfigurirane modele putem web sučelja bez pisanja konfiguracijskih datoteka ili pokretanja CLI naredbi.
Rad samo na CPU-u
Radi na standardnom VPS hardveru bez zahtjeva za GPU-om — GPU ubrzanje je podržano kada je dostupno, ali nikada nije obavezno.
Nema troškova tokena
Neograničena inferencija bez cijene po zahtjevu, kvota korištenja ili naplate — vaš jedini trošak je VPS koji je pokreće.
Zašto pokrenuti LocalAI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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