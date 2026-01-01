Do 69% popusta za ClickHouse

Postavite ClickHouse instalacijom jednim klikom.

Otvorenog koda stupčasta OLAP baza podataka dizajnirana za analitiku u stvarnom vremenu na milijardama redaka s latencijom upita u milisekundama.

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AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ClickHouse instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za ClickHouse

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ClickHouse

ClickHouse je sustav za upravljanje stupčastom bazom podataka otvorenog koda izgrađen posebno za online analitičku obradu — pokretanje agregacijskih upita nad milijardama redaka u milisekundama bez unaprijed izračunatih kocki ili materijaliziranih pogleda. Izvorno razvijen u Yandexu, a sada ga održava ClickHouse Inc., pokreće analitičke platforme, pozadinske sustave za promatranje i cjevovode događaja proizvoda u tvrtkama od startupa do Cloudflarea, Ubera i eBaya.

Samostalno hostiranje ClickHousea na vašem VPS-u daje pozadinskim sustavima aplikacija, analitičkim nadzornim pločama i alatima za promatranje slojeve upita visokih performansi za podatke dnevnika, metrike, korisničke događaje i radna opterećenja vremenskih serija. Ugrađeno Play korisničko sučelje pruža sučelje za upite temeljeno na pregledniku tako da analitičari mogu pisati SQL bez instaliranja desktop klijenta.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

ClickHouse ključne značajke

Stupčasta pohrana

Kompresija po stupcu i raspored diska omogućuju omjere kompresije od 10 do 100 puta i dramatično brže agregacijske upite od baza podataka orijentiranih na retke.

MergeTree obitelj pogona

Specijalizirani mehanizmi tablica za vremenske serije, replicirane podatke, zbrajajuće agregate i radna opterećenja grafova optimiziraju pohranu i upite po slučaju upotrebe.

Ugrađeno Play korisničko sučelje

Pokrenite ad-hoc SQL upite izravno iz preglednika na /play s isticanjem sintakse, poviješću upita i vizualizacijom rezultata.

Materijalizirani pogledi

Inkrementalno održavane pre-agregirane tablice omogućuju vam posluživanje upita nad nadzornim pločama s milijardama redaka uz latenciju manju od sekunde.

Raspodijeljeno i replicirano

Izvorna podrška za sharding preko čvorova i repliciranje tablica za visoku dostupnost bez vanjskih usluga koordinacije.

Zašto pokrenuti ClickHouse na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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