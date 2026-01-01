Postavite ClickHouse instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda stupčasta OLAP baza podataka dizajnirana za analitiku u stvarnom vremenu na milijardama redaka s latencijom upita u milisekundama.
Odaberite VPS plan za ClickHouse
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ClickHouse
ClickHouse je sustav za upravljanje stupčastom bazom podataka otvorenog koda izgrađen posebno za online analitičku obradu — pokretanje agregacijskih upita nad milijardama redaka u milisekundama bez unaprijed izračunatih kocki ili materijaliziranih pogleda. Izvorno razvijen u Yandexu, a sada ga održava ClickHouse Inc., pokreće analitičke platforme, pozadinske sustave za promatranje i cjevovode događaja proizvoda u tvrtkama od startupa do Cloudflarea, Ubera i eBaya.
Samostalno hostiranje ClickHousea na vašem VPS-u daje pozadinskim sustavima aplikacija, analitičkim nadzornim pločama i alatima za promatranje slojeve upita visokih performansi za podatke dnevnika, metrike, korisničke događaje i radna opterećenja vremenskih serija. Ugrađeno Play korisničko sučelje pruža sučelje za upite temeljeno na pregledniku tako da analitičari mogu pisati SQL bez instaliranja desktop klijenta.
ClickHouse ključne značajke
Stupčasta pohrana
Kompresija po stupcu i raspored diska omogućuju omjere kompresije od 10 do 100 puta i dramatično brže agregacijske upite od baza podataka orijentiranih na retke.
MergeTree obitelj pogona
Specijalizirani mehanizmi tablica za vremenske serije, replicirane podatke, zbrajajuće agregate i radna opterećenja grafova optimiziraju pohranu i upite po slučaju upotrebe.
Ugrađeno Play korisničko sučelje
Pokrenite ad-hoc SQL upite izravno iz preglednika na /play s isticanjem sintakse, poviješću upita i vizualizacijom rezultata.
Materijalizirani pogledi
Inkrementalno održavane pre-agregirane tablice omogućuju vam posluživanje upita nad nadzornim pločama s milijardama redaka uz latenciju manju od sekunde.
Raspodijeljeno i replicirano
Izvorna podrška za sharding preko čvorova i repliciranje tablica za visoku dostupnost bez vanjskih usluga koordinacije.
Zašto pokrenuti ClickHouse na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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