ClickHouse je sustav za upravljanje stupčastom bazom podataka otvorenog koda izgrađen posebno za online analitičku obradu — pokretanje agregacijskih upita nad milijardama redaka u milisekundama bez unaprijed izračunatih kocki ili materijaliziranih pogleda. Izvorno razvijen u Yandexu, a sada ga održava ClickHouse Inc., pokreće analitičke platforme, pozadinske sustave za promatranje i cjevovode događaja proizvoda u tvrtkama od startupa do Cloudflarea, Ubera i eBaya.

Samostalno hostiranje ClickHousea na vašem VPS-u daje pozadinskim sustavima aplikacija, analitičkim nadzornim pločama i alatima za promatranje slojeve upita visokih performansi za podatke dnevnika, metrike, korisničke događaje i radna opterećenja vremenskih serija. Ugrađeno Play korisničko sučelje pruža sučelje za upite temeljeno na pregledniku tako da analitičari mogu pisati SQL bez instaliranja desktop klijenta.