Tdarr je distribuirani sustav za prekodiranje medija otvorenog koda dizajniran za automatizaciju konverzije, kompresije i provjere ispravnosti video i audio biblioteka u velikom opsegu. Koordinira centralni poslužitelj s jednim ili više radnih čvorova, od kojih svaki paralelno pokreće FFmpeg ili HandBrake zadatke, tako da se velike biblioteke učinkovito obrađuju bez ručne intervencije.

Samostalno hostiranje Tdarra na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad profilima kodiranja, plugin pipelineovima i postavkama hardverske akceleracije. Budući da se prekodiranje odvija na vašoj infrastrukturi, nema naknada za obradu u oblaku, nema ograničenja veličine datoteka i nema ovisnosti o uslugama trećih strana — vaši mediji ostaju privatni, a računalna snaga raste s vašim VPS-om.