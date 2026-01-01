Postavite Tdarr instalaciju jednim klikom.
Automatizacija distribuiranog transkodiranja medija koja koristi FFmpeg i HandBrake za ponovno kodiranje i provjeru ispravnosti vaše cijele biblioteke.
Odaberite VPS plan za Tdarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tdarr
Tdarr je distribuirani sustav za prekodiranje medija otvorenog koda dizajniran za automatizaciju konverzije, kompresije i provjere ispravnosti video i audio biblioteka u velikom opsegu. Koordinira centralni poslužitelj s jednim ili više radnih čvorova, od kojih svaki paralelno pokreće FFmpeg ili HandBrake zadatke, tako da se velike biblioteke učinkovito obrađuju bez ručne intervencije.
Samostalno hostiranje Tdarra na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad profilima kodiranja, plugin pipelineovima i postavkama hardverske akceleracije. Budući da se prekodiranje odvija na vašoj infrastrukturi, nema naknada za obradu u oblaku, nema ograničenja veličine datoteka i nema ovisnosti o uslugama trećih strana — vaši mediji ostaju privatni, a računalna snaga raste s vašim VPS-om.
Tdarr ključne značajke
Distribuirani čvorni radnici
Pokrenite više radnih čvorova koji se povezuju na centralni poslužitelj, distribuiraju poslove transkodiranja preko dostupnih CPU i GPU resursa za bržu obradu biblioteke.
Plugin pipeline sustav
Povežite zajedničke ili prilagođene dodatke za izgradnju uvjetnih radnih procesa — filtrirajte prema kodeku, spremniku, rezoluciji ili brzini prijenosa i automatski primijenite različite profile kodiranja.
Podrška za FFmpeg i HandBrake
Prebacujte se između FFmpeg-a i HandBrake-a po zadatku, omogućujući pristup cijelom rasponu kodeka i unaprijed postavljenih postavki kodiranja koje svaki alat podržava bez dodatne konfiguracije.
Provjera ispravnosti biblioteke
Automatski skenirajte datoteke za oštećenja, neispravne metapodatke ili nedostajuće streamove te označite ili ponovno kodirajte problematične datoteke prije nego što uzrokuju probleme s reprodukcijom.
Nadzorna ploča statistike u stvarnom vremenu
Pratite napredak transkodiranja, uštedu prostora, dubinu reda čekanja i status radnika s jednog web sučelja bez potrebe za vanjskim alatima za nadzor.
Zašto pokrenuti Tdarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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