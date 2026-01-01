Grimmory je sveobuhvatan samostalno hostiran upravitelj zbirke knjiga koji raspršene digitalne datoteke pretvara u prekrasno organiziranu knjižnicu. Podržava e-knjige (EPUB, MOBI, AZW), PDF-ove, stripove (CBZ, CBR) i audioknjige (M4B, MP3), te automatski dohvaća naslove, naslovnice, opise i žanrove s Google Books, Open Library i Amazon u trenutku dodavanja datoteka.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u uklanja kvote za pohranu, zaključavanje platforme i nadzor sadržaja uobičajen za komercijalne usluge e-knjiga. Vaša cijela knjižnica — zajedno s napretkom čitanja, istaknutim dijelovima i više-korisničkim računima — ostaje na hardveru koji posjedujete, dostupna iz bilo kojeg preglednika ili sinkronizirana s Kobo e-čitačima putem OPDS-a.