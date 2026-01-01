Postavite Grimmory jednim klikom.
Samohostiran upravitelj digitalne knjižnice za e-knjige, stripove i audioknjige s automatskim metapodacima i ugrađenim čitačem.
Odaberite VPS plan za Grimmory
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grimmory
Grimmory je sveobuhvatan samostalno hostiran upravitelj zbirke knjiga koji raspršene digitalne datoteke pretvara u prekrasno organiziranu knjižnicu. Podržava e-knjige (EPUB, MOBI, AZW), PDF-ove, stripove (CBZ, CBR) i audioknjige (M4B, MP3), te automatski dohvaća naslove, naslovnice, opise i žanrove s Google Books, Open Library i Amazon u trenutku dodavanja datoteka.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u uklanja kvote za pohranu, zaključavanje platforme i nadzor sadržaja uobičajen za komercijalne usluge e-knjiga. Vaša cijela knjižnica — zajedno s napretkom čitanja, istaknutim dijelovima i više-korisničkim računima — ostaje na hardveru koji posjedujete, dostupna iz bilo kojeg preglednika ili sinkronizirana s Kobo e-čitačima putem OPDS-a.
Grimmory ključne značajke
Automatsko obogaćivanje metapodataka
Naslovnica, podaci o autoru, opisi i žanrovi automatski se preuzimaju s Google Knjiga, Open Library i Amazona kada se knjige uvoze.
Ugrađeni višeformatni čitač
Čitajte EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ i CBR datoteke izravno u pregledniku s prilagodljivim temama, veličinama fonta i praćenjem napretka čitanja.
Kobo i OPDS Sinkronizacija
Sinkronizirajte svoju knjižnicu i poziciju čitanja s Kobo e-čitačima i bilo kojom aplikacijom kompatibilnom s OPDS-om za besprijekorno izvanmrežno čitanje na namjenskim uređajima.
BookDrop automatski uvoz
Ispustite nove datoteke u nadziranu mapu i Grimmory ih automatski uvozi — nije potrebno ručno učitavanje niti unos metapodataka.
Višekorisnička podrška
Stvorite pojedinačne račune s odvojenim povijestima čitanja i razinama dopuštenja, čineći Grimmory idealnim za obitelji i čitateljske grupe koje dijele jednu knjižnicu.
Zašto pokrenuti Grimmory na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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