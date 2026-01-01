Logseq je platforma za upravljanje znanjem i izradu nacrta otvorenog koda s fokusom na privatnost — bilješke temeljene na blokovima, dvosmjerne veze, dnevni dnevnici, odnosi bilješki u stilu grafa i baza znanja s mogućnošću upita, sve napisano u Markdown ili Org-mode datotekama na disku. Logseq web aplikacija je statična SPA koja se u potpunosti pokreće u vašem pregledniku; ova je predloška samostalno hostira tako da JavaScript koji pokreće vaše bilješke dolazi iz infrastrukture koju vi kontrolirate, a ne od treće strane.

Bilješke se pohranjuju lokalno u vašem pregledniku putem File System Access API-ja, što znači da podaci nikada ne dodiruju poslužitelj koji hostira SPA — savršeno za radne procese "Vjerujem vlastitom CDN-u" gdje korisnik želi Logseq korisničko sučelje, ali ne želi ovisiti o logseq.com ili bilo kojem pružatelju sinkronizacije u oblaku. Uparite implementaciju s Logseq desktop aplikacijom, git sinkronizacijom ili iCloud/OneDrive sinkronizacijom mapa za pristup istim datotekama bilješki s više uređaja.