Postavite Logseq jednim klikom.
Samohostirana baza znanja i outliner s privatnošću na prvom mjestu, poslužena kao brza statična web aplikacija, s bilješkama pohranjenim u vašoj lokalnoj mapi kojom upravlja preglednik.
Odaberite VPS plan za Logseq
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Logseq
Logseq je platforma za upravljanje znanjem i izradu nacrta otvorenog koda s fokusom na privatnost — bilješke temeljene na blokovima, dvosmjerne veze, dnevni dnevnici, odnosi bilješki u stilu grafa i baza znanja s mogućnošću upita, sve napisano u Markdown ili Org-mode datotekama na disku. Logseq web aplikacija je statična SPA koja se u potpunosti pokreće u vašem pregledniku; ova je predloška samostalno hostira tako da JavaScript koji pokreće vaše bilješke dolazi iz infrastrukture koju vi kontrolirate, a ne od treće strane.
Bilješke se pohranjuju lokalno u vašem pregledniku putem File System Access API-ja, što znači da podaci nikada ne dodiruju poslužitelj koji hostira SPA — savršeno za radne procese "Vjerujem vlastitom CDN-u" gdje korisnik želi Logseq korisničko sučelje, ali ne želi ovisiti o logseq.com ili bilo kojem pružatelju sinkronizacije u oblaku. Uparite implementaciju s Logseq desktop aplikacijom, git sinkronizacijom ili iCloud/OneDrive sinkronizacijom mapa za pristup istim datotekama bilješki s više uređaja.
Logseq ključne značajke
Organizator temeljen na blokovima
Svaki redak je blok koji se može povlačiti s dvosmjernim vezama, ugrađenim sadržajem i referencama — idealno za nelinearne mislioce i PKM radne procese.
Markdown i Org-mode
Bilješke su obične Markdown ili Org-mode datoteke pohranjene na disku, tako da ostaju uređive u bilo kojem uređivaču teksta i preživljavaju bilo koji budući kraj životnog vijeka Logseqa.
Dnevnik
Dnevne stranice s bilješkama stvaraju dnevnik toka svijesti koji s vremenom otkriva obrasce i bez napora se povezuje s tematskim stranicama.
Prikaz grafa
Vizualizirajte odnose između bilješki kao interaktivni graf, olakšavajući otkrivanje skrivenih veza u rastućoj bazi znanja.
Upiti i predlošci
Pokrenite Datalog upite na vašoj bazi znanja i kreirajte višekratne predloške za bilješke sa sastanaka, knjige, projekte i ponavljajuće radne procese.
Privatnost na prvom mjestu po dizajnu
Web aplikacija radi u potpunosti na strani klijenta; bilješke se nalaze u lokalnoj mapi koju kontrolira preglednik i nikada ne napuštaju vaš uređaj osim ako se ne odlučite za git sinkronizaciju ili drugi sloj sinkronizacije.
Zašto pokrenuti Logseq na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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