GitBucket je open-source Git platforma bazirana na Scali koja pruža poznato iskustvo u stilu GitHub-a na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Objedinjuje hosting repozitorija, pull requestove, issue, wikije i model računa koji odražava GitHub konvencije, tako da ga postojeći timovi usvajaju bez dodatne obuke.

Pokreće se na JVM-u s ugrađenom H2 bazom podataka odmah po instalaciji, GitBucket ne treba vanjske usluge za početak rada i skalira se putem dodataka za LDAP autentifikaciju, CI integracije i vanjske baze podataka. Samostalno hostiranje čuva izvorni kod, pristupne tokene i povijest revizija unutar vašeg VPS-a umjesto kod SaaS-a treće strane.