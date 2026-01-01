Postavite GitBucket instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda samostalno hostirana Git platforma sa sučeljem u stilu GitHub-a pokretana JVM-om.
Odaberite VPS plan za GitBucket
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GitBucket
GitBucket je open-source Git platforma bazirana na Scali koja pruža poznato iskustvo u stilu GitHub-a na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Objedinjuje hosting repozitorija, pull requestove, issue, wikije i model računa koji odražava GitHub konvencije, tako da ga postojeći timovi usvajaju bez dodatne obuke.
Pokreće se na JVM-u s ugrađenom H2 bazom podataka odmah po instalaciji, GitBucket ne treba vanjske usluge za početak rada i skalira se putem dodataka za LDAP autentifikaciju, CI integracije i vanjske baze podataka. Samostalno hostiranje čuva izvorni kod, pristupne tokene i povijest revizija unutar vašeg VPS-a umjesto kod SaaS-a treće strane.
GitBucket ključne značajke
Radni proces u stilu GitHub-a
Repozitoriji, zahtjevi za povlačenje, problemi i prekretnice izravno se preslikavaju na GitHub konvencije tako da suradnici ostaju produktivni od prvog dana.
Ekosustav dodataka
Službeni dodaci i dodaci zajednice proširuju GitBucket s CI pokretačima, obavijestima, pretraživanjem koda i pružateljima provjere autentičnosti.
SSH i HTTPS Git pristup
Programeri guraju i povlače putem standardnog Gita preko HTTPS-a ili SSH-a na namjenskom portu za uobičajene klijentske alate.
Ugrađeni wiki i problemi
Svaki repozitorij dolazi s wikijem i potpunim sustavom za praćenje problema, držeći dokumentaciju i rad na projektu uz kod.
Prenosivost temeljena na JVM-u
Jedinstvena Scala aplikacija u WAR formatu radi gdje god radi JVM, čineći nadogradnje i sigurnosne kopije predvidljivima na bilo kojem VPS-u.
Zašto pokrenuti GitBucket na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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