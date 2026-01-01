Postavite Filestash jednim klikom.
Samostalno hostiran web upravitelj datoteka koji omogućuje pristup putem preglednika za FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git i više od 20 pozadinskih sustava za pohranu.
Odaberite VPS plan za Filestash
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Filestash
Filestash je platforma za upravljanje datotekama otvorenog koda, neovisna o pohrani, koja vam pruža čisto sučelje preglednika za pristup datotekama putem 20+ protokola — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i više. Umjesto održavanja zasebnih klijenata za svaki sustav pohrane, Filestash ih objedinjuje pod jednim intuitivnim web sučeljem.
Samostalno hostiranje Filestasha na vlastitom VPS-u drži vaše vjerodajnice za pohranu i prijenose datoteka u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate i bez ovisnosti o trećim stranama. Povežite se s bilo kojom pohranom koju već koristite, konfigurirajte autentifikaciju i podijelite pristup sa svojim timom.
Filestash ključne značajke
Više od 20 sustava za pohranu
Povežite se na FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i još mnogo toga s jednog jedinstvenog sučelja bez prebacivanja klijenata.
Višestruki pristupni protokoli
Pristupite svojim datotekama putem web sučelja, SFTP pristupnika, WebDAV-a ili API-ja kompatibilnog sa S3 — čineći Filestash kompatibilnim s vašim postojećim alatima i radnim procesima.
Uređivanje dokumenata u pregledniku
Uređujte uredske dokumente izravno u pregledniku uz opcionalnu integraciju Collabora Online — nisu potrebne desktop aplikacije niti preuzimanja datoteka.
Arhitektura dodataka
Proširite Filestash s dodacima za specijalizirane preglednike datoteka, pozadinske sustave za autentifikaciju, konektore za pohranu i automatizaciju radnog tijeka.
AI-pokretana pretraga
Pametno pretraživanje i inteligentne mape pomažu vam brzo pronaći datoteke na svim povezanim pozadinskim pohranama.
Zašto pokrenuti Filestash na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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