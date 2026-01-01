Filestash je platforma za upravljanje datotekama otvorenog koda, neovisna o pohrani, koja vam pruža čisto sučelje preglednika za pristup datotekama putem 20+ protokola — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i više. Umjesto održavanja zasebnih klijenata za svaki sustav pohrane, Filestash ih objedinjuje pod jednim intuitivnim web sučeljem.

Samostalno hostiranje Filestasha na vlastitom VPS-u drži vaše vjerodajnice za pohranu i prijenose datoteka u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate i bez ovisnosti o trećim stranama. Povežite se s bilo kojom pohranom koju već koristite, konfigurirajte autentifikaciju i podijelite pristup sa svojim timom.