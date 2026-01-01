Do 69% popusta za Filestash

Postavite Filestash jednim klikom.

Samostalno hostiran web upravitelj datoteka koji omogućuje pristup putem preglednika za FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git i više od 20 pozadinskih sustava za pohranu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Filestash jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Filestash

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Filestash

Filestash je platforma za upravljanje datotekama otvorenog koda, neovisna o pohrani, koja vam pruža čisto sučelje preglednika za pristup datotekama putem 20+ protokola — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i više. Umjesto održavanja zasebnih klijenata za svaki sustav pohrane, Filestash ih objedinjuje pod jednim intuitivnim web sučeljem.

Samostalno hostiranje Filestasha na vlastitom VPS-u drži vaše vjerodajnice za pohranu i prijenose datoteka u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate i bez ovisnosti o trećim stranama. Povežite se s bilo kojom pohranom koju već koristite, konfigurirajte autentifikaciju i podijelite pristup sa svojim timom.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Filestash ključne značajke

Više od 20 sustava za pohranu

Povežite se na FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i još mnogo toga s jednog jedinstvenog sučelja bez prebacivanja klijenata.

Višestruki pristupni protokoli

Pristupite svojim datotekama putem web sučelja, SFTP pristupnika, WebDAV-a ili API-ja kompatibilnog sa S3 — čineći Filestash kompatibilnim s vašim postojećim alatima i radnim procesima.

Uređivanje dokumenata u pregledniku

Uređujte uredske dokumente izravno u pregledniku uz opcionalnu integraciju Collabora Online — nisu potrebne desktop aplikacije niti preuzimanja datoteka.

Arhitektura dodataka

Proširite Filestash s dodacima za specijalizirane preglednike datoteka, pozadinske sustave za autentifikaciju, konektore za pohranu i automatizaciju radnog tijeka.

AI-pokretana pretraga

Pametno pretraživanje i inteligentne mape pomažu vam brzo pronaći datoteke na svim povezanim pozadinskim pohranama.

Zašto pokrenuti Filestash na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

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Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
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Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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