Postavite Apache ShenYu instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkoviti Java nativni API pristupnik za servisni proxy, konverziju protokola i upravljanje API-jem u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za Apache ShenYu
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache ShenYu
Apache ShenYu je open-source, izvorno Java API gateway izgrađen za mikroservisna okruženja koja zahtijevaju visoku propusnost i nisku latenciju. Djeluje kao jedinstvena ulazna točka za usmjeravanje, konverziju protokola i upravljanje prometom preko usluga izgrađenih na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket i drugim platformama. Arhitektura plugina s mogućnošću hot-swap-a omogućuje vam da omogućite ili onemogućite politike kontrole prometa — rate limiting, authentication, WAF, circuit breaking — bez ponovnog pokretanja gatewaya.
Priložena administratorska konzola pruža vašem timu vidljivost u stvarnom vremenu i dinamičku kontrolu nad pravilima usmjeravanja, selektorima i sistemskim dozvolama putem nadzorne ploče temeljene na pregledniku. Samostalno hostiranje ShenYua na vlastitom VPS-u zadržava API promet unutar vaše infrastrukture, eliminira troškove izlaznog prometa u oblaku po zahtjevu i omogućuje vam provođenje politika upravljanja bez ovisnosti o upravljanoj usluzi API gatewaya.
Apache ShenYu ključne značajke
Hot-swappable dodaci
Omogućite, onemogućite ili rekonfigurirajte prometne dodatke — ograničavanje brzine, autentifikaciju, WAF i još mnogo toga — za vrijeme izvođenja bez ponovnog pokretanja pristupnika ili prekidanja prometa uživo.
Višeprotokolna podrška
Posredovanje zahtjeva preko Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket i MQTT s jedinstvene ulazne točke pristupnika.
Dinamička kontrola prometa
Definirajte selektore i pravila usmjeravanja putem administratorskog sučelja koja stupaju na snagu odmah, omogućujući operativnim timovima preciznu kontrolu nad time koji upstream prima svaki zahtjev.
Ugrađena uočljivost
Distribuirano praćenje, izvoz metrika i integracije strukturiranog zapisivanja daju vam potpunu vidljivost u latenciju API-ja i stope pogrešaka preko svih posredovanih usluga.
OAuth 2.0 i JWT autentifikacija
Osigurajte API-je s OAuth 2.0, provjerom valjanosti JWT tokena ili prilagođenom provjerom potpisa na sloju pristupnika prije nego što zahtjevi dođu do vaših pozadinskih usluga.
Zašto pokrenuti Apache ShenYu na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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