Apache ShenYu je open-source, izvorno Java API gateway izgrađen za mikroservisna okruženja koja zahtijevaju visoku propusnost i nisku latenciju. Djeluje kao jedinstvena ulazna točka za usmjeravanje, konverziju protokola i upravljanje prometom preko usluga izgrađenih na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket i drugim platformama. Arhitektura plugina s mogućnošću hot-swap-a omogućuje vam da omogućite ili onemogućite politike kontrole prometa — rate limiting, authentication, WAF, circuit breaking — bez ponovnog pokretanja gatewaya.

Priložena administratorska konzola pruža vašem timu vidljivost u stvarnom vremenu i dinamičku kontrolu nad pravilima usmjeravanja, selektorima i sistemskim dozvolama putem nadzorne ploče temeljene na pregledniku. Samostalno hostiranje ShenYua na vlastitom VPS-u zadržava API promet unutar vaše infrastrukture, eliminira troškove izlaznog prometa u oblaku po zahtjevu i omogućuje vam provođenje politika upravljanja bez ovisnosti o upravljanoj usluzi API gatewaya.