Do 69% popusta za Apache ShenYu

Postavite Apache ShenYu instalacijom jednim klikom.

Visokoučinkoviti Java nativni API pristupnik za servisni proxy, konverziju protokola i upravljanje API-jem u velikom opsegu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache ShenYu instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache ShenYu

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache ShenYu

Apache ShenYu je open-source, izvorno Java API gateway izgrađen za mikroservisna okruženja koja zahtijevaju visoku propusnost i nisku latenciju. Djeluje kao jedinstvena ulazna točka za usmjeravanje, konverziju protokola i upravljanje prometom preko usluga izgrađenih na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket i drugim platformama. Arhitektura plugina s mogućnošću hot-swap-a omogućuje vam da omogućite ili onemogućite politike kontrole prometa — rate limiting, authentication, WAF, circuit breaking — bez ponovnog pokretanja gatewaya.

Priložena administratorska konzola pruža vašem timu vidljivost u stvarnom vremenu i dinamičku kontrolu nad pravilima usmjeravanja, selektorima i sistemskim dozvolama putem nadzorne ploče temeljene na pregledniku. Samostalno hostiranje ShenYua na vlastitom VPS-u zadržava API promet unutar vaše infrastrukture, eliminira troškove izlaznog prometa u oblaku po zahtjevu i omogućuje vam provođenje politika upravljanja bez ovisnosti o upravljanoj usluzi API gatewaya.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache ShenYu ključne značajke

Hot-swappable dodaci

Omogućite, onemogućite ili rekonfigurirajte prometne dodatke — ograničavanje brzine, autentifikaciju, WAF i još mnogo toga — za vrijeme izvođenja bez ponovnog pokretanja pristupnika ili prekidanja prometa uživo.

Višeprotokolna podrška

Posredovanje zahtjeva preko Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket i MQTT s jedinstvene ulazne točke pristupnika.

Dinamička kontrola prometa

Definirajte selektore i pravila usmjeravanja putem administratorskog sučelja koja stupaju na snagu odmah, omogućujući operativnim timovima preciznu kontrolu nad time koji upstream prima svaki zahtjev.

Ugrađena uočljivost

Distribuirano praćenje, izvoz metrika i integracije strukturiranog zapisivanja daju vam potpunu vidljivost u latenciju API-ja i stope pogrešaka preko svih posredovanih usluga.

OAuth 2.0 i JWT autentifikacija

Osigurajte API-je s OAuth 2.0, provjerom valjanosti JWT tokena ili prilagođenom provjerom potpisa na sloju pristupnika prije nego što zahtjevi dođu do vaših pozadinskih usluga.

Zašto pokrenuti Apache ShenYu na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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