Postavite SQLPage instalacijom jednim klikom.
Izradite interaktivne web stranice i nadzorne ploče s podacima koristeći samo SQL upite — nije potreban frontend kod, okviri ili JavaScript.
Odaberite VPS plan za SQLPage
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SQLPage
SQLPage je poslužitelj web aplikacija otvorenog koda koji interaktivne web stranice prikazuje izravno iz SQL upita. Programeri i analitičari pišu
.sql datoteke koje odabiru iz ugrađene biblioteke komponenti — obrazaca, tablica, grafikona, karata, navigacije i desetaka elemenata korisničkog sučelja — a poslužitelj pretvara skupove rezultata u dotjerani HTML bez ijednog retka HTML-a, CSS-a ili JavaScripta. Povežite SQLite, PostgreSQL, MySQL ili Microsoft SQL Server i izložite postojeću bazu podataka kao funkcionalnu administratorsku ploču, internu nadzornu ploču ili prototip u nekoliko minuta.
Samostalno hostiranje SQLPagea na vlastitom VPS-u čuva upite, sheme i vjerodajnice unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto na platformi treće strane s niskim kodom. Nema naknada po korisniku, nema ograničenja redaka, a vaše
.sql datoteke ostaju prenosive i pod kontrolom verzija kao i svaki drugi kod.
SQLPage ključne značajke
Samo SQL prikazivanje
Pišite obične SQL datoteke koje odabiru iz bogate biblioteke komponenti, a SQLPage prikazuje responzivne HTML stranice izravno iz skupova rezultata.
Višebazna podrška
Povežite se na SQLite, PostgreSQL, MySQL ili Microsoft SQL Server i izložite bilo koju postojeću bazu podataka kao funkcionalnu web aplikaciju.
Ugrađene komponente
Obrasci, tablice, grafikoni, karte, kartice, navigacija, prijenosi datoteka i deseci dotjeranih elemenata korisničkog sučelja dostupni su bez vanjskih biblioteka ili koraka izrade.
Trenutno ponovno učitavanje
Uredite
.sql datoteku i promjena se pojavljuje pri sljedećem učitavanju stranice — bez kompilacije, bez bundlera i bez ponovnog pokretanja.
Sićušni statični binarni
Jedan Rust binarni program manji od 20 MB poslužuje cijelu dinamičnu stranicu, s niskom potrošnjom memorije i brzim hladnim pokretanjem na skromnim VPS resursima.
Ugrađena autentifikacija
HTTP osnovna autentifikacija, upravljanje sesijama, OAuth i funkcije za heširanje lozinki omogućuju SQL datotekama da ograniče pristup stranicama bez vanjske usluge identiteta.
Zašto pokrenuti SQLPage na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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