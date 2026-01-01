Do 69% popusta za SQLPage

Postavite SQLPage instalacijom jednim klikom.

Izradite interaktivne web stranice i nadzorne ploče s podacima koristeći samo SQL upite — nije potreban frontend kod, okviri ili JavaScript.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SQLPage instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SQLPage

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SQLPage

SQLPage je poslužitelj web aplikacija otvorenog koda koji interaktivne web stranice prikazuje izravno iz SQL upita. Programeri i analitičari pišu .sql datoteke koje odabiru iz ugrađene biblioteke komponenti — obrazaca, tablica, grafikona, karata, navigacije i desetaka elemenata korisničkog sučelja — a poslužitelj pretvara skupove rezultata u dotjerani HTML bez ijednog retka HTML-a, CSS-a ili JavaScripta. Povežite SQLite, PostgreSQL, MySQL ili Microsoft SQL Server i izložite postojeću bazu podataka kao funkcionalnu administratorsku ploču, internu nadzornu ploču ili prototip u nekoliko minuta.

Samostalno hostiranje SQLPagea na vlastitom VPS-u čuva upite, sheme i vjerodajnice unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto na platformi treće strane s niskim kodom. Nema naknada po korisniku, nema ograničenja redaka, a vaše .sql datoteke ostaju prenosive i pod kontrolom verzija kao i svaki drugi kod.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

SQLPage ključne značajke

Samo SQL prikazivanje

Pišite obične SQL datoteke koje odabiru iz bogate biblioteke komponenti, a SQLPage prikazuje responzivne HTML stranice izravno iz skupova rezultata.

Višebazna podrška

Povežite se na SQLite, PostgreSQL, MySQL ili Microsoft SQL Server i izložite bilo koju postojeću bazu podataka kao funkcionalnu web aplikaciju.

Ugrađene komponente

Obrasci, tablice, grafikoni, karte, kartice, navigacija, prijenosi datoteka i deseci dotjeranih elemenata korisničkog sučelja dostupni su bez vanjskih biblioteka ili koraka izrade.

Trenutno ponovno učitavanje

Uredite .sql datoteku i promjena se pojavljuje pri sljedećem učitavanju stranice — bez kompilacije, bez bundlera i bez ponovnog pokretanja.

Sićušni statični binarni

Jedan Rust binarni program manji od 20 MB poslužuje cijelu dinamičnu stranicu, s niskom potrošnjom memorije i brzim hladnim pokretanjem na skromnim VPS resursima.

Ugrađena autentifikacija

HTTP osnovna autentifikacija, upravljanje sesijama, OAuth i funkcije za heširanje lozinki omogućuju SQL datotekama da ograniče pristup stranicama bez vanjske usluge identiteta.

Zašto pokrenuti SQLPage na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Krenite

Istražite više aplikacija za implementaciju

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Pokrenite Visual Studio Code u vašem pregledniku bilo gdje

Implementacija
1Backend

1Backend

Samostalno hostirana platforma za izgradnju AI aplikacija s mikrouslugama i mikrofrontendima

Implementacija
Adminer

Adminer

Potpuno opremljeno sučelje za upravljanje bazama podataka koje podržava 11+ sustava baza podataka

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.