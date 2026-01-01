SQLPage je poslužitelj web aplikacija otvorenog koda koji interaktivne web stranice prikazuje izravno iz SQL upita. Programeri i analitičari pišu .sql datoteke koje odabiru iz ugrađene biblioteke komponenti — obrazaca, tablica, grafikona, karata, navigacije i desetaka elemenata korisničkog sučelja — a poslužitelj pretvara skupove rezultata u dotjerani HTML bez ijednog retka HTML-a, CSS-a ili JavaScripta. Povežite SQLite, PostgreSQL, MySQL ili Microsoft SQL Server i izložite postojeću bazu podataka kao funkcionalnu administratorsku ploču, internu nadzornu ploču ili prototip u nekoliko minuta.

Samostalno hostiranje SQLPagea na vlastitom VPS-u čuva upite, sheme i vjerodajnice unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto na platformi treće strane s niskim kodom. Nema naknada po korisniku, nema ograničenja redaka, a vaše .sql datoteke ostaju prenosive i pod kontrolom verzija kao i svaki drugi kod.