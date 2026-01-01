NocoBase je open-source platforma bez koda/s malo koda, prvenstveno usmjerena na skalabilnost, koja kombinira vizualno sučelje s arhitekturom temeljenom na dodacima, tako da i građanski developeri i inženjeri mogu učinkovito surađivati. Njegov mehanizam za modeliranje podataka, alat za izradu korisničkog sučelja metodom povuci i ispusti te alati za automatizaciju radnih procesa pokrivaju sve, od jednostavnih CRUD aplikacija do složenih višekorisničkih poslovnih aplikacija.

Samostalno hostiranje NocoBasea na vašem VPS-u uklanja cijene po korisniku, čuva osjetljive poslovne podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi i daje razvojnim timovima slobodu instaliranja prilagođenih dodataka (pluginova) i integracije s internim sustavima bez ikakvih ograničenja dobavljača.