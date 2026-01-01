Postavite NocoBase instalacijom jednim klikom.
Proširiva platforma otvorenog koda bez kodiranja za izradu internih alata i poslovnih aplikacija s arhitekturom temeljenom na dodacima.
Odaberite VPS plan za NocoBase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NocoBase
NocoBase je open-source platforma bez koda/s malo koda, prvenstveno usmjerena na skalabilnost, koja kombinira vizualno sučelje s arhitekturom temeljenom na dodacima, tako da i građanski developeri i inženjeri mogu učinkovito surađivati. Njegov mehanizam za modeliranje podataka, alat za izradu korisničkog sučelja metodom povuci i ispusti te alati za automatizaciju radnih procesa pokrivaju sve, od jednostavnih CRUD aplikacija do složenih višekorisničkih poslovnih aplikacija.
Samostalno hostiranje NocoBasea na vašem VPS-u uklanja cijene po korisniku, čuva osjetljive poslovne podatke na vašoj vlastitoj infrastrukturi i daje razvojnim timovima slobodu instaliranja prilagođenih dodataka (pluginova) i integracije s internim sustavima bez ikakvih ograničenja dobavljača.
NocoBase ključne značajke
Vizualno modeliranje podataka
Definirajte tablice, polja i složene odnose putem vizualnog sučelja, uz podršku za sve uobičajene vrste polja, uključujući privitke, formule i pretraživanja.
Drag-and-drop UI alat za izradu
Dizajnirajte responzivna sučelja aplikacija slaganjem blokova i komponenti na platnu, bez potrebe za front-end kodom za standardne izglede.
Arhitektura temeljena na dodacima
Proširite platformu s dodacima zajednice ili prilagođenim dodacima za nove vrste polja, radnje i integracije bez izmjene temeljne aplikacije.
Automatizacija tijeka rada
Izgradite uvjetne poslovne procese i tokove odobravanja vizualno, pokrećući radnje na temelju promjena podataka bez pisanja pozadinske logike od nule.
Dozvole temeljene na ulogama
Kontrolirajte pristup podacima i elementima korisničkog sučelja na razini uloga, podržavajući višestruki najam i izolaciju na razini odjela unutar jedne instalacije.
Automatski generirani API-ji
Svaki podatkovni model automatski izlaže REST API krajnje točke, omogućujući integraciju s vanjskim sustavima i prilagođenim sučeljima bez dodatnog razvoja.
Zašto pokrenuti NocoBase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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