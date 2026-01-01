Postavite Countly jednim klikom.
Platforma za analitiku proizvoda s naglaskom na privatnost za praćenje korisničkih putovanja putem mobilnih, web i desktop aplikacija.
Odaberite VPS plan za Countly
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Countly
Countly je open-source platforma za analitiku i angažman, s prioritetom na privatnost, kojoj vjeruju tisuće timova za praćenje performansi proizvoda i ponašanja korisnika na mobilnim, web, desktop i IoT aplikacijama. Njegova arhitektura temeljena na dodacima omogućuje vam da aktivirate samo ono što vam je potrebno — od praćenja sesija i izvještavanja o padovima do push obavijesti i daljinske konfiguracije — bez preopterećenja vaše implementacije.
Samostalno hostiranje Countlyja daje vam potpuno vlasništvo nad vašim analitičkim podacima, bez dijeljenja podataka s trećim stranama, bez ograničenja uzorkovanja i bez cijena po događaju. Pokrenite ga na vlastitom VPS-u kako biste osjetljive podatke o ponašanju korisnika zadržali u potpunosti unutar svoje infrastrukture i ispunili zahtjeve GDPR-a i usklađenosti s privatnošću.
Countly ključne značajke
Međuplatformsko praćenje
Prikupljajte sesije, događaje i korisnička putovanja iz mobilnih (iOS, Android), web i desktop aplikacija koristeći službene SDK-ove za React Native, Flutter, Unity i ostalo.
Izvještavanje o padovima
Zabilježite i analizirajte pogreške i padove na svim platformama, s potpunim tragovima stoga i brojem pogođenih korisnika kako biste lakše odredili prioritete popravaka.
Push obavijesti
Šaljite ciljane push obavijesti korisnicima iOS-a i Androida izravno s nadzorne ploče, uz segmentaciju publike i praćenje isporuke.
Udaljena konfiguracija
Ažurirajte ponašanje aplikacije u stvarnom vremenu bez objavljivanja nove verzije, koristeći parove ključ-vrijednost udaljene konfiguracije povezane s određenim korisničkim segmentima.
Središte usklađenosti
Upravljajte privolom za GDPR i zahtjevima ispitanika — uključujući izvoz i brisanje podataka — iz jednog ugrađenog sučelja.
Zašto pokrenuti Countly na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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