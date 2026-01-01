Countly je open-source platforma za analitiku i angažman, s prioritetom na privatnost, kojoj vjeruju tisuće timova za praćenje performansi proizvoda i ponašanja korisnika na mobilnim, web, desktop i IoT aplikacijama. Njegova arhitektura temeljena na dodacima omogućuje vam da aktivirate samo ono što vam je potrebno — od praćenja sesija i izvještavanja o padovima do push obavijesti i daljinske konfiguracije — bez preopterećenja vaše implementacije.

Samostalno hostiranje Countlyja daje vam potpuno vlasništvo nad vašim analitičkim podacima, bez dijeljenja podataka s trećim stranama, bez ograničenja uzorkovanja i bez cijena po događaju. Pokrenite ga na vlastitom VPS-u kako biste osjetljive podatke o ponašanju korisnika zadržali u potpunosti unutar svoje infrastrukture i ispunili zahtjeve GDPR-a i usklađenosti s privatnošću.