Kaneo je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje projektima koja se fokusira na pružanje onoga što timovima treba bez nepotrebne složenosti. Organizira rad kroz projekte, zadatke i kanban ploče, s kolaboracijom u stvarnom vremenu putem WebSocket veza tako da članovi tima vide ažuriranja bez osvježavanja stranice.

Za razliku od poslovnih alata za upravljanje projektima koji dodaju slojeve rijetko korištenih značajki, Kaneo je izgrađen oko minimalističkog sučelja. Integrira se s GitHub repozitorijima kako bi povezao promjene koda sa zadacima projekta, i podržava GitHub OAuth tako da se timovi mogu autentificirati s postojećim razvojnim računima. Svi podaci o projektu pohranjuju se u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.