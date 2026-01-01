Postavite Kaneo jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Alat za upravljanje projektima otvorenog koda, dizajniran za jednostavnost, s kanban pločama, praćenjem zadataka i integracijom s GitHubom.
Odaberite VPS plan za Kaneo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kaneo
Kaneo je samostalno hostirana aplikacija za upravljanje projektima koja se fokusira na pružanje onoga što timovima treba bez nepotrebne složenosti. Organizira rad kroz projekte, zadatke i kanban ploče, s kolaboracijom u stvarnom vremenu putem WebSocket veza tako da članovi tima vide ažuriranja bez osvježavanja stranice.
Za razliku od poslovnih alata za upravljanje projektima koji dodaju slojeve rijetko korištenih značajki, Kaneo je izgrađen oko minimalističkog sučelja. Integrira se s GitHub repozitorijima kako bi povezao promjene koda sa zadacima projekta, i podržava GitHub OAuth tako da se timovi mogu autentificirati s postojećim razvojnim računima. Svi podaci o projektu pohranjuju se u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Kaneo ključne značajke
Kanban ploče zadataka
Vizualizirajte projektni rad kao pomične kartice zadataka kroz stupce tijeka rada, dajući cijelom timu zajednički pregled onoga što je u tijeku i što je završeno.
GitHub integracija
Povežite GitHub repozitorije s projektima i sinkronizirajte aktivnost koda izravno u vremensku traku projekta bez prebacivanja između alata.
Suradnja u stvarnom vremenu
WebSocket veze trenutno šalju ažuriranja ploče svim aktivnim članovima tima, tako da ploča uvijek odražava trenutno stanje bez ručnog osvježavanja.
GitHub OAuth Prijava
Članovi tima prijavljuju se sa svojim postojećim GitHub računima, čime se uklanja potreba za upravljanjem zasebnim skupom vjerodajnica za alat projekta.
Minimalistički dizajn
Kaneo isporučuje samo značajke koje timovi stvarno koriste — projekte, zadatke i ploče — bez složenosti konfiguracije alternativa poslovne klase.
Zašto pokrenuti Kaneo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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