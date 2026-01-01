WireGuard Easy je samostalno hostano web sučelje koje postavljanje i upravljanje WireGuard VPN poslužiteljem čini jednostavnim za bilo koju razinu vještine. Pruža nadzornu ploču za stvaranje konfiguracija klijenata, generiranje QR kodova za mobilno postavljanje i praćenje statistike prometa u stvarnom vremenu bez dodirivanja WireGuard CLI-ja.

Samostalno hostanje WireGuard Easyja na VPS-u daje vam privatni VPN poslužitelj pod vašom potpunom kontrolom. WireGuardova moderna kriptografija i lagani modul jezgre omogućuju znatno brže i učinkovitije tunele od OpenVPN-a ili IPSec-a, a web sučelje omogućuje trenutačno dodavanje, onemogućavanje ili uklanjanje klijenata bez ponovnog pokretanja poslužitelja.