Postavite WireGuard Easy instalacijom jednim klikom.
Web-bazirano upravljanje WireGuard VPN-om s generiranjem klijenata, QR kodovima i statistikom prometa u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za WireGuard Easy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WireGuard Easy
WireGuard Easy je samostalno hostano web sučelje koje postavljanje i upravljanje WireGuard VPN poslužiteljem čini jednostavnim za bilo koju razinu vještine. Pruža nadzornu ploču za stvaranje konfiguracija klijenata, generiranje QR kodova za mobilno postavljanje i praćenje statistike prometa u stvarnom vremenu bez dodirivanja WireGuard CLI-ja.
Samostalno hostanje WireGuard Easyja na VPS-u daje vam privatni VPN poslužitelj pod vašom potpunom kontrolom. WireGuardova moderna kriptografija i lagani modul jezgre omogućuju znatno brže i učinkovitije tunele od OpenVPN-a ili IPSec-a, a web sučelje omogućuje trenutačno dodavanje, onemogućavanje ili uklanjanje klijenata bez ponovnog pokretanja poslužitelja.
WireGuard Easy ključne značajke
Web-bazirano upravljanje
Dodajte, omogućite, onemogućite i izbrišite VPN klijente iz sučelja preglednika bez korištenja WireGuard naredbenog retka.
Postavljanje QR koda
Generirajte QR kodove za svaku konfiguraciju klijenta kako biste ih skenirali mobilnom aplikacijom WireGuard za trenutačno postavljanje veze.
Trenutna statistika prometa
Pratite potrošnju propusnosti po klijentu i vremenske oznake zadnje aktivnosti s nadzorne ploče kako biste pratili VPN aktivnost.
Brzi WireGuard tuneli
WireGuardova moderna kriptografija i implementacija na razini kernela omogućuje brže i učinkovitije VPN tunele nego OpenVPN.
Izvoz konfiguracije klijenta
Preuzmite konfiguracijske datoteke klijenta za bilo koji uređaj koji podržava WireGuard, uključujući klijente za stolna računala, mobilne uređaje i usmjerivače.
Zašto pokrenuti WireGuard Easy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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