BroadcastChannel je platforma otvorenog koda pokretana Astrom koja pretvara javne Telegram kanale u potpuno opremljene mikroblogove. Umjesto održavanja tradicionalnog CMS-a, pišete objave u Telegramu, a BroadcastChannel generira brzu web stranicu optimiziranu za SEO koju vaša publika može pregledavati. Svaka poruka postaje stranica s odgovarajućim metapodacima, kartom web-mjesta i dvostrukim RSS feedovima u XML i JSON formatima za čitače feedova i agregatore sadržaja.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam prilagođenu domenu i potpunu kontrolu nad vašim objavljenim sadržajem, bez ovisnosti o Vercelu, Cloudflare Pagesu ili bilo kojoj drugoj hosting platformi treće strane. Dobivena stranica ne šalje JavaScript pregledniku — brza na bilo kojoj vezi i vrlo prijateljska prema pretraživačkim robotima.