Postavite BroadcastChannel uz instalaciju jednim klikom.
Pretvorite bilo koji javni Telegram kanal u mikroblog prilagođen SEO-u s nula klijentskog JavaScripta i automatskim RSS feedovima.
Odaberite VPS plan za BroadcastChannel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz BroadcastChannel
BroadcastChannel je platforma otvorenog koda pokretana Astrom koja pretvara javne Telegram kanale u potpuno opremljene mikroblogove. Umjesto održavanja tradicionalnog CMS-a, pišete objave u Telegramu, a BroadcastChannel generira brzu web stranicu optimiziranu za SEO koju vaša publika može pregledavati. Svaka poruka postaje stranica s odgovarajućim metapodacima, kartom web-mjesta i dvostrukim RSS feedovima u XML i JSON formatima za čitače feedova i agregatore sadržaja.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam prilagođenu domenu i potpunu kontrolu nad vašim objavljenim sadržajem, bez ovisnosti o Vercelu, Cloudflare Pagesu ili bilo kojoj drugoj hosting platformi treće strane. Dobivena stranica ne šalje JavaScript pregledniku — brza na bilo kojoj vezi i vrlo prijateljska prema pretraživačkim robotima.
BroadcastChannel ključne značajke
Telegram kao CMS
Pišite objave u Telegramu kao i obično — BroadcastChannel ih automatski dohvaća i objavljuje na vašoj stranici bez ikakvih dodatnih koraka.
Zero client JavaScript
Stranice se u potpunosti renderiraju na poslužitelju, bez JavaScripta poslanog pregledniku, što rezultira brzim učitavanjem i visokim SEO rezultatima.
Ugrađeni RSS sažeci
Svaki blog automatski dobiva XML i JSON RSS feedove tako da se čitatelji mogu pretplatiti putem bilo kojeg agregatora feedova ili aplikacije za čitanje.
SEO i karte stranica
Automatski generirane sitemape, čisti URL-ovi i pravilne meta oznake čine vaš sadržaj pretraživim putem tražilica od prvog dana.
Integracija društvenih poveznica
Povežite Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky i Discord profile iz navigacije web-mjesta bez pisanja prilagođenog koda.
Zašto pokrenuti BroadcastChannel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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