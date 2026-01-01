Postavite eKuiper instalacijom jednim klikom.
Lagan SQL i mehanizam pravila za analitiku toka podataka u stvarnom vremenu na IoT podacima na rubu.
Odaberite VPS plan za eKuiper
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz eKuiper
LF Edge eKuiper je projekt Linux Foundation Edge koji donosi obradu toka podataka u stvarnom vremenu i analitiku temeljenu na pravilima na rubne uređaje s ograničenim resursima. S malim otiskom od otprilike 10 MB, prikuplja podatke s MQTT brokera, HTTP krajnjih točaka, Kafka, datotečnih izvora i desetaka drugih protokola, zatim ih transformira u hodu koristeći poznatu SQL sintaksu ili vizualni uređivač pravila povuci-i-ispusti.
Samostalno hostiranje eKuipera na vlastitom VPS-u stavlja cijeli IoT analitički cjevovod pod vašu kontrolu — podaci senzora, poslovna pravila i zaključivanje strojnog učenja ostaju na infrastrukturi koju posjedujete, bez naknada za oblak po poruci i bez uzvodne ovisnosti. Ovaj predložak objedinjuje eKuiper pogon sa službenim web-baziranim upravljačkim korisničkim sučeljem za vizualno stvaranje tokova i pravila.
eKuiper ključne značajke
SQL obrada toka
Filtrirajte, agregirajte, spojite i transformirajte IoT tokove u stvarnom vremenu koristeći ANSI SQL sintaksu umjesto pisanja prilagođenog Go ili Java koda.
Vizualni upravitelj pravila
Ugrađena web konzola omogućuje vam izgradnju tokova, pravila i podatkovnih cjevovoda putem grafičkog uređivača povuci i ispusti, bez dodirivanja konfiguracijskih datoteka.
MQTT i Kafka nativni
Prvoklasni konektori za MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis i InfluxDB pojednostavljuju povezivanje industrijskih senzora i posrednika poruka.
ML inferencija na rubu
Ugradite TensorFlow Lite i ONNX modele izravno unutar SQL upita za pokretanje detekcije anomalija i klasifikacije na podacima senzora u stvarnom vremenu.
Mali rubni otisak
Motor radi na otprilike 10 MB memorije, tako da se udobno implementira na laganim VPS planovima uz druge aplikacije.
Proširivost dodataka
Proširite eKuiper prilagođenim Go, Python ili prijenosnim dodacima za dodavanje vlasničkih izvora, ponora i SQL funkcija prilagođenih vašem radnom opterećenju.
Zašto pokrenuti eKuiper na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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