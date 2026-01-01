LF Edge eKuiper je projekt Linux Foundation Edge koji donosi obradu toka podataka u stvarnom vremenu i analitiku temeljenu na pravilima na rubne uređaje s ograničenim resursima. S malim otiskom od otprilike 10 MB, prikuplja podatke s MQTT brokera, HTTP krajnjih točaka, Kafka, datotečnih izvora i desetaka drugih protokola, zatim ih transformira u hodu koristeći poznatu SQL sintaksu ili vizualni uređivač pravila povuci-i-ispusti.

Samostalno hostiranje eKuipera na vlastitom VPS-u stavlja cijeli IoT analitički cjevovod pod vašu kontrolu — podaci senzora, poslovna pravila i zaključivanje strojnog učenja ostaju na infrastrukturi koju posjedujete, bez naknada za oblak po poruci i bez uzvodne ovisnosti. Ovaj predložak objedinjuje eKuiper pogon sa službenim web-baziranim upravljačkim korisničkim sučeljem za vizualno stvaranje tokova i pravila.