Zenfeed je informacijsko središte umjetne inteligencije otvorenog koda koje kombinira klasični RSS čitač s osobnim LLM tajnikom. Umjesto da se utapate u sirovim feedovima, svaki članak prolazi kroz konfigurabilni pipeline koji sažima sadržaj, klasificira ga prilagođenim upitima i ugrađuje ga u semantički indeks koji možete pretraživati prirodnim jezikom. Pravila praćenja pretvaraju proizvoljne teme u ponavljajuće zadatke koji isporučuju zakazane brifinge, sažetke praćenja ili webhook obavijesti kada se pojavi odgovarajući sadržaj.

Samostalno hostiranje Zenfeeda na vlastitom VPS-u čuva vašu listu pretplata, povijest čitanja i vaš LLM API ključ na infrastrukturi koju kontrolirate. Predložak objedinjuje web sučelje, zenfeed engine s trajnom pohranom i privatnu RSSHub instancu tako da se možete pretplatiti na tisuće izvora koji ne izlažu izvorne RSS feedove.