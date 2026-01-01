Postavite Zenfeed instalacijom jednim klikom.
AI-pokretano RSS čvorište koje sažima, semantički pretražuje i usmjerava vaše feedove u djelotvorna upozorenja i izvješća.
Odaberite VPS plan za Zenfeed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zenfeed
Zenfeed je informacijsko središte umjetne inteligencije otvorenog koda koje kombinira klasični RSS čitač s osobnim LLM tajnikom. Umjesto da se utapate u sirovim feedovima, svaki članak prolazi kroz konfigurabilni pipeline koji sažima sadržaj, klasificira ga prilagođenim upitima i ugrađuje ga u semantički indeks koji možete pretraživati prirodnim jezikom. Pravila praćenja pretvaraju proizvoljne teme u ponavljajuće zadatke koji isporučuju zakazane brifinge, sažetke praćenja ili webhook obavijesti kada se pojavi odgovarajući sadržaj.
Samostalno hostiranje Zenfeeda na vlastitom VPS-u čuva vašu listu pretplata, povijest čitanja i vaš LLM API ključ na infrastrukturi koju kontrolirate. Predložak objedinjuje web sučelje, zenfeed engine s trajnom pohranom i privatnu RSSHub instancu tako da se možete pretplatiti na tisuće izvora koji ne izlažu izvorne RSS feedove.
Zenfeed ključne značajke
AI sažeci
Svaki članak prolazi kroz LLM koji stvara sažetak tako da možete skenirati desetke izvora u minutama umjesto u satima.
Semantičko pretraživanje
Indeks ugradnje omogućuje vam pretraživanje vaše povijesti čitanja prirodnim jezikom i prikazivanje povezanih priča kroz izvore i vrijeme.
Zakazani brifinzi
Konfigurirajte ponavljajuće zadatke koji sastavljaju dnevne ili tjedne sažetke onoga što je najvažnije i dostavljaju ih putem e-pošte ili web-kuke.
Praćenje tema
Definirajte pravila praćenja s prilagođenim upitima koji pokreću obavijesti kad god novi članci odgovaraju temi, tvrtki ili ključnoj riječi.
Uključen RSSHub
Ugrađena RSSHub instanca pretvara tisuće stranica bez izvornih feedova u pretplate koje možete provesti kroz AI cjevovod.
Otvorite MCP poslužitelj
Djeluje kao server za Model Context Protocol tako da AI klijenti kao što je Cherry Studio mogu izravno razgovarati s vašom osobnom knjižnicom feedova.
Zašto pokrenuti Zenfeed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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