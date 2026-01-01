Gotenberg je HTTP API bez stanja, usmjeren na razvojne programere, za generiranje PDF-ova i konverziju dokumenata. Izgrađen na Chromiumu i LibreOfficeu, pretvara HTML stranice, Markdown, URL-ove, Word dokumente, Excel proračunske tablice i još mnogo toga u PDF-ove jednim API pozivom — bez klijentskih biblioteka, bez ovisnosti o instalaciji i bez stanja za upravljanje između zahtjeva.

Samostalno hostiranje Gotenberga na vašem VPS-u zadržava obradu dokumenata unutar vaše infrastrukture, eliminirajući SaaS naknade po konverziji, uklanjajući brige o privatnosti podataka oko osjetljivih dokumenata i omogućujući integraciju s internim uslugama koje vanjski API-ji ne mogu doseći.