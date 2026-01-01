Postavite Gotenberg instalacijom jednim klikom.
Docker API bez stanja za pretvaranje HTML-a, Office dokumenata i URL-ova u PDF-ove visoke kvalitete.
Odaberite VPS plan za Gotenberg
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gotenberg
Gotenberg je HTTP API bez stanja, usmjeren na razvojne programere, za generiranje PDF-ova i konverziju dokumenata. Izgrađen na Chromiumu i LibreOfficeu, pretvara HTML stranice, Markdown, URL-ove, Word dokumente, Excel proračunske tablice i još mnogo toga u PDF-ove jednim API pozivom — bez klijentskih biblioteka, bez ovisnosti o instalaciji i bez stanja za upravljanje između zahtjeva.
Samostalno hostiranje Gotenberga na vašem VPS-u zadržava obradu dokumenata unutar vaše infrastrukture, eliminirajući SaaS naknade po konverziji, uklanjajući brige o privatnosti podataka oko osjetljivih dokumenata i omogućujući integraciju s internim uslugama koje vanjski API-ji ne mogu doseći.
Gotenberg ključne značajke
HTML u PDF
Pretvorite bilo koju HTML stranicu ili URL u PDF koristeći puni Chromium pogon, čuvajući fontove, CSS i sadržaj renderiran JavaScriptom točno onako kako se prikazuje u pregledniku.
Pretvorba uredskih dokumenata
Pretvorite Word, Excel i PowerPoint datoteke u PDF putem integracije s LibreOfficeom, podržavajući cijeli raspon Microsoft Office i OpenDocument formata.
Arhitektura bez stanja
Svaki API zahtjev je potpuno neovisan i bez stanja sesije, što Gotenberg čini lako skalabilnim i sigurnim za ponovno pokretanje ili zamjenu bez gubitka podataka.
Webhook podrška
Rasteretite dugotrajne konverzije na asinkrone povratne pozive web-kuke, oslobađajući vašu aplikaciju od blokiranja dok se obrađuju veliki dokumenti.
Prometheus metrike
Ugrađena krajnja točka metrike pruža trenutni uvid u stope zahtjeva, trajanja konverzije i dubine reda čekanja za praćenje vašeg cjevovoda dokumenata.
Zašto pokrenuti Gotenberg na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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