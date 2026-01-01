Postavite Linkwarden instalacijom jednim klikom.
Kolaborativni upravitelj oznaka koji arhivira potpune snimke web stranica tako da spremljene poveznice nikada ne postanu neaktivne.
Odaberite VPS plan za Linkwarden
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Linkwarden
Linkwarden je samostalno hostiran upravitelj poveznica koji rješava problem 'truljenja' poveznica automatskim arhiviranjem snimaka cijelih stranica — uključujući slike i formatiranje — u trenutku kada spremite poveznicu. Vaše poveznice ostaju čitljive godinama kasnije bez obzira na to što se dogodi s izvornim URL-om. Zbirke, oznake, istaknuti dijelovi i bilješke omogućuju vam izgradnju strukturiranih baza znanja umjesto ravnih popisa poveznica.
Samostalno hostiranje Linkwardena omogućuje vam neograničeno arhiviranje ograničeno samo vašom VPS pohranom, potpunu privatnost nad vašim obrascima pregledavanja i bez rizika od gubitka godina pažljivo prikupljenih poveznica zbog gašenja usluge u oblaku ili promjene njezinog modela cijena.
Linkwarden ključne značajke
Arhiviranje cijele stranice
Automatski snima potpune snimke stranica sa slikama tako da označeni sadržaj ostaje sačuvan čak i kada izvorne stranice postanu nedostupne.
Kolekcije i oznake
Organizirajte oznake u imenovane zbirke s prilagođenim oznakama i bilješkama za strukturirane baze znanja koje se mogu pretraživati.
Višekorisnička suradnja
Dijelite zbirke s članovima tima i kontrolirajte pristup s dozvolama po korisniku za timsko istraživanje i dijeljenje znanja.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražite sadržaj arhiviranih stranica, naslove, opise i bilješke kako biste trenutačno pronašli bilo što u svojoj zbirci.
Proširenja preglednika
Spremite stranice izravno iz Chromea ili Firefoxa jednim klikom, pri čemu proširenje bilježi sadržaj prije nego što nestane.
Zašto pokrenuti Linkwarden na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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