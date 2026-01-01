Linkwarden je samostalno hostiran upravitelj poveznica koji rješava problem 'truljenja' poveznica automatskim arhiviranjem snimaka cijelih stranica — uključujući slike i formatiranje — u trenutku kada spremite poveznicu. Vaše poveznice ostaju čitljive godinama kasnije bez obzira na to što se dogodi s izvornim URL-om. Zbirke, oznake, istaknuti dijelovi i bilješke omogućuju vam izgradnju strukturiranih baza znanja umjesto ravnih popisa poveznica.

Samostalno hostiranje Linkwardena omogućuje vam neograničeno arhiviranje ograničeno samo vašom VPS pohranom, potpunu privatnost nad vašim obrascima pregledavanja i bez rizika od gubitka godina pažljivo prikupljenih poveznica zbog gašenja usluge u oblaku ili promjene njezinog modela cijena.