Postavite OpenObserve instalacijom jednim klikom.
Jedinstvena platforma za promatranje za logove, metrike, tragove i nadzorne ploče — isplativa samostalno hostana alternativa Datadogu i Splunku.
Odaberite VPS plan za OpenObserve
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenObserve
OpenObserve (O2) je platforma za promatranje izvorno izgrađena za oblak u Rustu koja objedinjuje upravljanje zapisnicima, nadzor metrika, distribuirano praćenje i praćenje stvarnih korisnika u jednom laganom postavljanju. Korištenjem stupčaste pohrane Parquet s izvornom podrškom za S3, omogućuje troškove pohrane do 140 puta niže od Elasticsearc-a istovremeno nudeći usporedive ili bolje performanse upita.
Za razliku od višekomponentnih sustava za promatranje koji zahtijevaju zasebne alate za zapisnike, metrike i tragove, OpenObserve se isporučuje kao jedna binarna datoteka s ugrađenom bazom podataka. Samostalno hostiranje na VPS-u daje inženjerskim i operativnim timovima potpunu kontrolu nad njihovim telemetrijskim podacima — bez licenciranja po korisniku, bez naknada za izlaz podataka i bez pristupa trećih strana osjetljivim metrikama infrastrukture, zapisnicima pogrešaka ili podacima o korisničkim sesijama.
OpenObserve ključne značajke
Ujedinjena vidljivost
Logovi, metrike, distribuirani tragovi i praćenje stvarnih korisnika, sve na jednoj platformi — nema potrebe za spajanjem zasebnih alata ili održavanjem više integracija.
Parquet pohrana
Kolumnarni Parquet format s izvornom S3 pohranom smanjuje troškove pohrane podataka za do 140 puta u usporedbi s Elasticsearchom, čineći promatranje na petabajtnoj razini ekonomski isplativim.
Izvorni OpenTelemetry
Prima podatke putem OpenTelemetry standarda, bez agenata specifičnih za dobavljača ili vlasničkih SDK-ova potrebnih za zapise, metrike ili tragove.
SQL i PromQL upiti
Pretražujte zapise i tragove pomoću SQL-a i metrike pomoću PromQL-a — poznati jezici koji eliminiraju potrebu za učenjem vlastite sintakse upita.
Ugrađene nadzorne ploče
Unaprijed izrađeni predlošci nadzornih ploča i vizualni alat za izradu nadzornih ploča pružaju trenutačan uvid u infrastrukturu, performanse aplikacija i stope pogrešaka.
Zašto pokrenuti OpenObserve na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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