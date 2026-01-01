OpenObserve (O2) je platforma za promatranje izvorno izgrađena za oblak u Rustu koja objedinjuje upravljanje zapisnicima, nadzor metrika, distribuirano praćenje i praćenje stvarnih korisnika u jednom laganom postavljanju. Korištenjem stupčaste pohrane Parquet s izvornom podrškom za S3, omogućuje troškove pohrane do 140 puta niže od Elasticsearc-a istovremeno nudeći usporedive ili bolje performanse upita.

Za razliku od višekomponentnih sustava za promatranje koji zahtijevaju zasebne alate za zapisnike, metrike i tragove, OpenObserve se isporučuje kao jedna binarna datoteka s ugrađenom bazom podataka. Samostalno hostiranje na VPS-u daje inženjerskim i operativnim timovima potpunu kontrolu nad njihovim telemetrijskim podacima — bez licenciranja po korisniku, bez naknada za izlaz podataka i bez pristupa trećih strana osjetljivim metrikama infrastrukture, zapisnicima pogrešaka ili podacima o korisničkim sesijama.